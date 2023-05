Polufinale Lige prvaka gledali smo u društvu navijača Reala u Zagrebu. Pogledajte reakcije...

Manchester City deklasirao je Real Madrid 3-0 na Etihadu i time izborio finale Lige prvaka protiv Intera. Za navijače Real Madrida ovo nije bila jedna od onih čarobnih večeri. 'Kraljevi' ovoga puta nisu izveli čudo.

Sve je obilježila izmjena Luke Modrića (37) u 63. minuti. Umjesto hrvatskog maestra u igru je ušao Antonio Rüdiger, stoper koji je u prvoj utakmici 'strpao u džep' Erlinga Haalanda. Istina, norveški stroj za golove nije zatresao mrežu Reala, ali bio je itekako opasan u prvom poluvremenu.

Foto: CARL RECINE

Najprije je Haaland ozbiljno zaprijetio u 7. minuti. Izvukao je loptu pored Courtoisa i poslao povratnu loptu prema bijeloj točki, ali tamo nije bilo igrača Cityja. Međutim, već u 13. minuti Haaland je skoro zabio gol. Grealish je ubacio iz kuta, a Haaland je demonstrirao čudesne fizičke predispozicije, kao i Thibout Courtois, koji je sjajnom obranom spasio sigurni gol.

Courtois je i u 21. minuti obranio veliku priliku Haalandu, ali madridski klub nije mogao zaustaviti ono što je bilo očito. Bernardo Silva zatresao je mrežu 'kraljeva' u 23. minuti nakon asistencije Kevina de Bruynea. Ostao je potpuno sam, a City takve greške protivniku ne oprašta.

Foto: CARL RECINE

Nemoćni Real

Gledali smo polufinale Lige prvaka u društvu udruge navijača Real Madrid Hrvatska.

Naravno, madridiste nisu bile oduševljene prikazanim. Real je izgledao slabo, pa čak i pokoreno. Tome svjedoči i podatak da je momčad Carla Ancelottija imala 13 dodavanja u prvih 15 minuta utakmice, a stroj Guardiole preko 120.

POGLEDAJTE VIDEO: Reakcije Realovih navijača

U žaru utakmice, navijači su ukazali na nekoliko 'problema'. Recimo, Real je u rezultatskoj krizi u španjolskom prvenstvu. Barcelona je četiri kola prije kraja osigurala naslov prvaka, a Real u zadnjih devet utakmica ima četiri poraza.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Neki su ukazali i na različiti pristup u pripremi utakmice između Carla Ancelottija i Pepa Guardiole. Guardiola je odabrao formaciju 3-2-4-1, koja se pokazala kao dobitnom. Sav je fokus bio na Haalandu, a City je imao šest veznjaka koji su nanosili štetu. Bernardo Silva je, recimo, dobar dio sezone u 'nemilosti' Guardiole. Protiv Reala se pokazao ključnim.

Opet je zatresao mrežu u 37. minuti, a Cityju je to značilo ukupnog vodstva u 37. minuti. Na kraju je to bila prevelika prepreka za Real. Toni Kroos pogodio je prečku u 35. minuti, a to je ostala najbolja prilika Reala na utakmici. Manuel Akanji zabio je za 3-0 u 76. minuti, a konačnih 4-0 (i 5-1 u polufinalu) postavio je Julian Alvarez u sudačkoj nadoknadi.

Foto: JASON CAIRNDUFF

Tako je, kako je, rekli su nam navijači Reala. Cityjev stroj jednostavno je nezaustavljiv ove sezone. U finalu će biti siguran favorit protiv Intera, a nakon poraza u finalu 2021. od Chelseaja, Guardiola i 'građani' ne žele propustiti ovu priliku.

- City je bio bolja momčad i zaslužio je proći dalje - rekli su navijači Reala.

Real se mora zadovoljiti osvojenim Kupom kralja, ali vjerni navijači Reala koji su se okupili u Paddock baru u Zagrebu nisu zabrinuti. Na ljeto bi Florentino Perez trebao dovesti pojačanja, a čak ni Real ne može osvojiti Ligu prvaka baš svake godine, poručuju nam.

