Polufinalist SP-a u pikadu pati od bolesti vida: 'Moram pitati suca koji broj sam pogodio...'

Ryan Searle, 38-godišnji engleski pikado profesionalac s nadimkom "Heavy Metal", postao je jedna od glavnih priča Svjetskog prvenstva. Njegov plasman u polufinale turnira u Alexandra Palaceu sam po sebi je golem uspjeh, no ono što njegov put čini doista nevjerojatnim jest činjenica da se na najvišoj razini natječe unatoč rijetkoj i teškoj bolesti oka zbog koje ponekad ne vidi ni gdje su njegove strelice sletjele.

Uspon "Heavy Metala"

Searle, bivši perač prozora iz Devona, na profesionalnoj je sceni već godinama. Tour Card organizacije Professional Darts Corporation (PDC) osigurao je 2016. godine i od tada je izgradio reputaciju jednog od najopasnijih igrača na svijetu. Njegov nadimak "Heavy Metal" savršeno opisuje njegov stil, ne samo zbog ljubavi prema glazbi, već i zbog neuobičajeno teških strelica od 32 grama koje koristi, dok većina profesionalaca baca znatno lakše.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

U karijeri je osvojio sedam PDC titula na Players Championship turnirima, a svoje prvo veliko finale igrao je 2021. godine, kada ga je u napetom meču za naslov Players Championship Finals nadigrao Peter Wright 11-10. Iako je na svjetskim prvenstvima redovito dolazio do trećeg ili četvrtog kola, ulazak u polufinale 2026. godine njegov je najveći uspjeh i kruna karijere. No, iza blještavila pozornice i slavlja s navijačima, Searle vodi svakodnevnu bitku s protivnikom kojeg ne može pobijediti.

Borba s nevidljivim protivnikom

Englez boluje od autosomno dominantne optičke atrofije (ADOA), rijetkog nasljednog poremećaja koji uzrokuje progresivno stanjivanje očnog živca, što dovodi do nepovratnog gubitka vida na oba oka. Simptomi uključuju zamagljen vid i poteškoće u raspoznavanju boja. Iako je oduvijek imao problema s vidom, dijagnozu je dobio tek nedavno.

​- Tek sam u posljednjih 18 mjeseci shvatio koja je točno dijagnoza. Vid mi je loš otkad znam za sebe, ali dobro je konačno znati što je točno u pitanju - rekao je Searle.

Njegove poteškoće su nevjerojatne za sport u kojem je preciznost ključna. Vidno polje mu se drastično smanjuje na udaljenosti većoj od dva metra, a meta je od linije bacanja udaljena 2,37 metara.

​- Ponekad na pozornici moram pitati suca koji sam broj pogodio. Nosim kontaktne leće koje mi malo ublaže zamućenost, ali ne poboljšavaju vid. Kada sam bio u srednjoj školi, nisam vidio ploču sa zadnje klupe, pa mi je prijatelj prepisivao, a ja bih onda prepisao od njega. Jednostavno nađeš načina da prođeš kroz život.

Motivacija veća od sporta

Njegova borba nije samo osobna. ADOA je nasljedna bolest, a Searle ju je prenio na svoje dvoje djece. Njegova devetogodišnja kći Amelia posebno je teško pogođena i registrirana je kao slabovidna osoba.

​- Moj sin nema tako teške simptome kao ja, ali kći ima. Njezin vid je dobar do otprilike dva metra, a nakon toga se drastično pogoršava. To znači da vjerojatno nikada neće moći voziti automobil - s tugom je ispričao Searle, čija je najveća motivacija upravo borba za budućnost njegove djece.

Foto: Andrew Boyers/REUTERS

Aktivno prikuplja sredstva za zakladu Cure ADOA, nadajući se da će istraživanja jednog dana dovesti do lijeka. Zamolio je suparnike na turniru da doniraju potpisane dresove za aukciju, a medijski partneri su zahvaljujući njegovoj priči već prikupili više od 15.000 eura.

​- Ako mogu inspirirati ljude koji ne vide dobro da se okušaju u ovom sportu, to mi puno znači. No, ako mogu podići svijest o ovome i pomoći da se pronađe lijek, to mi znači sve na svijetu - zaključio je.

Plasmanom u polufinale osigurao je najmanje 200.000 funti, no njegova priča vrijedi mnogo više. Ryan Searle je dokaz da se i s najtežim preprekama moguće nositi i dosegnuti sam vrh. Bez obzira na ishod Svjetskog prvenstva, on je već pobjednik u očima mnogih.