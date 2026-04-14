Obavijesti

Sport

Komentari 2
KAMERUNSKI STOPER

Pomalo bizarno: Gorica dovela igrača 7 kola prije kraja sezone

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: < 1 min
Pomalo bizarno: Gorica dovela igrača 7 kola prije kraja sezone
Foto: HNK Gorica

Moustapha Hadji Issa pojačat će obranu turopoljskog prvoligaša, a kako je klub najavio, uskoro se očekuje i njegov debi. U klub je stigao kao slobodan igrač

Admiral

Gorica je pred kraj sezone dovela novo pojačanje, što je poprilično bizarna situacija je nije često da sedam kola prije kraja dolaze novi igrači. Dres prvoligaša iz Turopolja obukao je Moustapha Hadji Issa (23), stoper iz Kameruna, koji je u Goricu stigao kao slobodan igrač.

- Riječ je o snažnom i fizički dominantnom braniču koji pokriva poziciju centralnog stopera, a krasi ga dobra igra u zraku, čvrst duel i sigurnost u iznošenju lopte. Hadji Issa će pojačati konkurenciju u zadnjoj liniji te donijeti dodatnu stabilnost u defenzivi Goričana. Hadji Issa se već priključio treninzima prve momčadi, a njegov debi očekuje se u nadolazećim utakmicama - napisali su iz kluba.

Prema informacijama na Transfermarktu, do sada je igrao za Gazelle iz Kameruna, zatim je prešao u armenski Ararat, a od tamo je na posudbi bio u belgijskom klubu SK Beveren. S prvim danom 2026. godine postao je slobodan igrač, a sada je stigao u Goricu.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a dva kola prije kraja u Osijeku je na rasporedu finale Kupa na jednu utakmicu
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa
ŽIVOPISNA DAJANA

FOTO Ukrajinska tenisačica pala je na doping testu zbog seksa

Dajana Jastremska (25) bila je jedna od najzanimljivijih priča Wimbledona. Ona je senzacionalno iz prvog kola izbacila drugu tenisačicu svijeta Coco Gauff, a prije pet godina suspendirana zbog pada na doping testu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026