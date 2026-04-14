Pomalo bizarno: Gorica dovela igrača 7 kola prije kraja sezone

Gorica je pred kraj sezone dovela novo pojačanje, što je poprilično bizarna situacija je nije često da sedam kola prije kraja dolaze novi igrači. Dres prvoligaša iz Turopolja obukao je Moustapha Hadji Issa (23), stoper iz Kameruna, koji je u Goricu stigao kao slobodan igrač.

- Riječ je o snažnom i fizički dominantnom braniču koji pokriva poziciju centralnog stopera, a krasi ga dobra igra u zraku, čvrst duel i sigurnost u iznošenju lopte. Hadji Issa će pojačati konkurenciju u zadnjoj liniji te donijeti dodatnu stabilnost u defenzivi Goričana. Hadji Issa se već priključio treninzima prve momčadi, a njegov debi očekuje se u nadolazećim utakmicama - napisali su iz kluba.

Prema informacijama na Transfermarktu, do sada je igrao za Gazelle iz Kameruna, zatim je prešao u armenski Ararat, a od tamo je na posudbi bio u belgijskom klubu SK Beveren. S prvim danom 2026. godine postao je slobodan igrač, a sada je stigao u Goricu.