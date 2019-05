Pomama za Raketom! Želi ga United, on želi ostati u Barci

Menadžer Manchester Uniteda Ole Gunnar Solskjaer u svojim redovima želi Ivana Rakitića, javlja engleski Sun!

Raketa je na radaru 'crvenih vragova' još otkako je Barcelona potpisala mladu zvijezdu Ajaxa Frenkieja de Jonga. Englezi smatraju kako će ga Barcelona pustiti bez većih problema s obzirom na to da u sastavu već imaju Sergija Busquetsa, Arthura Mela, Artura Vidala i Carlosa Alenu pa bi za 31-godišnjeg hrvatskog reprezentativca mogli dobiti novac kojim bi pojačali ostale dijelove momčadi.

No United ima solidnu konkurenciju. Kako prenosi Goal, Rakitić bi vrlo lako mogao otići u Inter prije nego u Manchester United! Nakon pet godina u Barceloni, 'nerazzurri' su sve bliže dovođenju Hrvata, a za njega bi navodno platili oko 50 milijuna eura.

O tome već nekoliko dana pišu španjolski mediji, a čak i oni koji ne spominju Inter, uvjereni su da je Hrvat na izlaznim vratima. Ipak imena se vrte, igrači dolaze i odlaze, a samo Busquets i Rakitić ostaju. I igraju. Jer vrijede više od drugih. Možda to i u Barceloninoj upravi shvate. Raketu ne treba prodati. Nego mu produžiti ugovor koji ističe u ljeto 2021. A upravo to i on priželjkuje, otkrio je nedavno:

- Ne želim biti niti na jednom drugom mjestu. Nadam se da klub, predsjednik, trener i publika na to gledaju isto kao i ja. Također se nadam trenutku kada će mi reći kako ostajem ovdje dodatne tri godine - rekao je Raketa.