Pomama za Tonijem Frukom! Andy Bara za 24sata o interesu Arsenala i ostalih velikana...

Pomama za Tonijem Frukom! Andy Bara za 24sata o interesu Arsenala i ostalih velikana...
Rijeka i Osijek sastali se u 11. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Mora biti u klubu u kojem će igrati jer je SP pred vratima. Nudim ga i Španjolcima, kaže Bara

Toni Fruk (24) zaludio je skaute moćnih europskih klubova. Danas se baš ništa ne može sakriti, pa se tako munjevitom brzinom pročulo da je Andy Bara, poznati hrvatski menadžer, na sastancima s čelnicima Arsenala i da bi Fruk, veznjak Rijeke, mogao završiti baš u londonskom klubu.

