Pomama za ulaznicama zbog Džekinog oproštaja: Čak pola milijuna zahtjeva i pun stadion

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Edin Džeko početkom rujna objavio je kako se nakon dugih 20 godina oprašta od dresa 'zmajeva'. Tijekom reprezentativne karijere nosio je kapetansku traku u reprezentativnom dresu, a svoju zemlju predvodio je i na dva Svjetska prvenstva 2014. i 2026.

Džeko je odluku objavio na društvenim mrežama, a emotivnom porukom oprostio se od reprezentacije za koju je debitirao još u lipnju 2007. godine. Posljednju utakmicu za 'zmajeve' odigrat će 2. listopada protiv Švedske na Bilinom polju u Zenici, na mjestu gdje je BiH izborila plasman na nedavno završenom SP-u u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Zenica: Slavlje igrača Bosne i Hercegovine nakon što su svladali Italiju jedanaestercima | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Oproštaj od kapetana izazvao je veliki interes navijača, a to dokazuje i podatak da je svih 11 tisuća ulaznica za dvoboj protiv Švedske rasprodano. Savez je zaprimio gotovo pola milijuna zahtjeva za ulaznicama te da je raspoloživi kapacitet rasprodan za svega 14 minuta.

Zbog velike potražnje za ulaznicama, na tržištu su se našle i one koje se preprodaju po znatno većoj cijeni. Ulaznice za sjevernu i južnu tribinu u službenoj su prodaji koštale 40 konvertibilnih maraka, odnosno oko 20 eura, dok su se nakon rasprodaje na oglasima nudile za 150 do 200 maraka.

Ulaznica za zapadnu tribinu na Bilinom polju službeno je koštala 30 eura, a jedan ih je navijač pokušao prodati za vrtoglavih 500 eura što je čak 16 puta veća cijena od službene.

Džeko je inače rekorder BiH reprezentacije, ima najviše nastupa u dresu 'zmajeva', njih 151, a drži rekord i po broju golova kao najbolji strijelac reprezentacije s 73 zabijena gola.