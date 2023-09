Pomoćni trener 'bilih': Hajduk mora obraniti naslov u Kupu

Dva tjedna prije ostalih, na zahtjev Hajduka i nakon dogovora s domaćinom Omladincem iz Gornje Vrbe, petoligašem u okolici Slavonskog Broda, branitelj naslova odigrat će šesnaestinu finala na stadionu ŠRC Stanko Vlainić-Dida.

POGLEDAJTE VIDEO: Član uprave Omladinca Ante Opačak o gostovanju Hajduka

Bit će to posljednja, peta utakmica kazne koju mora odslužiti trener Hajduka Ivan Leko zbog uvreda suca Darija Bela u Superkupu. Koji će dijeliti pravdu na njegovoj povratničkoj utakmici u nedjelju kod Gorice.

- Moramo ući ozbiljno u utakmicu, biti koncentrirani kao što smo bili na početku sezone. Moramo obraniti naslov, već dvije godine zaredom osvajamo Hrvatski kup, i ovu sezonu moramo ući s ciljem da ga osvojimo. Moguće je, to smo pokazali zadnje dvije godine, zašto ne i treći put - rekao je Lekin pomoćnik Adnan Čustović.

Hajduk se u ponedjeljak okupio nakon reprezentativne stanke, Čustović ne zna koga će poslati na teren.

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Moramo vidjeti, tek smo jutros odradili drugi trening poslije male pauze, četiri dana bili smo slobodni. Vidjet ćemo s glavnim trenerom što i kako sutra za utakmicu.

Preko 10.000 zahtjeva za ulaznice dobili su domaćini, a stadion u Slavonskom Brodu prima upola manje ljudi. Među njima će ih dosta navijati za goste.

- Puno naših navijača živi u Slavoniji, vidjeli smo to na utakmicama protiv Osijeka, ali i dok smo bili u Vukovaru, gdje je na našim treninzima bilo puno navijača. To je dobra stvar za njih, očekujemo pun stadion, da nas bodre i dovedu do nove pobjede - zaključio je Čustović.