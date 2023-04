Pomoćni trener Hajduka Zvone Milić kum je na krštenju Luki Pašaliću. Poklon je bio poseban

Pomoćni trener Hajdukovih juniora Zvonimir Milić bivši je suigrač Marija Pašalića iz juniorskih dana. Milić je bio jako daroviti stoper, na žalost zbog ozljede leđa morao je rano zaključiti karijeru i posvetiti se trenerskom poslu, no prijateljstvo s Pašalićem ostalo je čvrsto i dan danas. I više od prijateljstva, sada su tu i kumske veze.

- Čujemo se svaki dan preko WhatsAppa i vidimo se kad god možemo. U kontaktu smo, komentiramo nogomet, imamo neke interne zafrkancije i mi smo, mogu reći, prijatelji već dugo, a nadam se i za cijeli život - otkrio je Milić koliko je duboko njihovo prijateljstvo.

I Mario prati juniore kroz cijelu sezonu, polufinalnu utakmicu gledao je uživo, nakon utakmice se spustio u svlačionicu i zapjevao s igračima i zaželio im sreću u finalu.

- I on je sretan i ponosan. Drago mu je bilo vidjeti i utakmicu u Ženevi, i onu u na Westfalenu, i onu prije protiv Cityja na Poljudu. Baš je sretan, prati i pita što se događa. Dobro je upoznat, prepričao je Zvonimir.

Zvonimirovo i Marijevo prijateljstvo ima i posebnu dimenziju jer je Zvonimiru pripala čast biti kum na krštenju Mariovom sinu Luki.

- Imam tu čast da sam krsni kum Luki, koji ima godinu dana. Čast mi je i ponosan sam i to je još jedna neka spona između nas dvojice - kazao je Milić, koji je malom Luki poklonio specijalan dar.

- Za krštenje poklanjate nešto što je važno za Lukinu obitelj i nešto što će možda njemu sutra biti važno. Meni je bilo bitno da to zadovolji neke kriterije, da ima neku emocionalnu vrijednost za obitelj i za Luku kad naraste i da bude dugotrajno, kad naraste da mu to nešto znači. I zato sam mu poklonio pločicu u parku Za sva vrimena. Dolazim tu na posao svaki dan i šećući sam pomislio kako bi to moglo zadovoljiti sve te kriterije pa je odluka bila vrlo brza i jednostavna. Tata je bio sretan, pogotovo zato što je prethodno upisao i svog oca Ivana pa i sebe, a ja sam sada upisao i treću generaciju Pašalića u park Za sva vrimena. Ta loza se nastavlja i tu su za sva vrimena, istaknuo je Zvonimir kakvu simboliku Park ima za obitelj Pašalić.

