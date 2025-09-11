Pomor favorita na EuroBasketu: Od top 5 kandidata za naslov, samo je jedan još u borbi...

Europsko prvenstvo u košarci približava se svome kraju, ostale su samo četiri momčadi u završnici. Njemačka će igrati protiv Finske, a Grčka protiv Turske u polufinalu. Zanimljivo, samo je jedna od tih momčadi bila među top 5 favorita uoči turnira.

Kad je Fiba izbacila svoj ranking reprezentacija prije početka turnira, prvi favorit za naslov bila je Srbija. Iza nje smjestila se Njemačka, koja je još u natjecanju, a treće mjesto pripalo je Francuskoj.

Četvrtim favoritom označena je reprezentacija Litve, dok je peta bila Latvija kao domaćin. Štoviše, i šesti favorit Italija ispala je s turnira. Od momčadi koje su još u turniru, Turci su označeni kao sedmi favoriti prije EuroBasketa, Grci osmi, a Finci deveti.

Podsjetimo, Srbiju je izbacila Finska, Francusku Gruzija, Litva je izbacila Latviju pa ispala od Grčke.

Polufinala se igraju 12. rujna.