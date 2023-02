Poms: Lovrić još ima problem s leđima i neće igrati. Gržan: Istra igra lijepo, pomela je Hajduk...

Nogometaši Osijeka ove godine ostvarili su samo jednu pobjedu u četiri kola, a u subotu od 15 sati očekuje ih novi težak ispit kod petoplasirane Istre 1961. Zadnje dvije utakmice "bijelo-plavi" nisu zabili.

Očekujete li pomak i hoće to biti dovoljno za pobjedu u Puli?

- Naravno. Zadnju utakmicu protiv Slaven Belupa nismo igrali tako loše kako svi govore. Gledao sam podatke i vidio da smo imali gotovo sve igrače na 12 kilometara, 800-900 metara visokog intenziteta, veći broj točnih dodavanja, bili bolji po očekivanim golovima... Ali završilo je 0-0 i to nije dovoljno. Nismo 100 posto zadovoljni, ali ja to ne vidim tako loše kao drugi. Očekujem da počnemo zabijati, moramo ako želimo pobijediti. Želimo odigrati dobro, momčad je fokusirana, imala je dobar tjedan. Većina je spremna i optimist sam uoči Pule - rekao je trener Rene Poms.

Gdje je problem u realizaciji?

- Zabiti gol je glavni cilj u nogometu, pa i naš. Imali smo neke udarce u okvir, nije da nismo pucali. OK, Lokomotiva je bila druga priča, ali moramo biti strpljivi. Ponekad je to tako, prošle godine zabijali smo iz prve, druge prilike, sad je drugačije. Želimo zabijati brzo, stvarati šanse, ali u nogometu moraš i poštovati protivnika. Slaven je bio jako organiziran, stajao je iza lopte kad bi je izgubio i nije nam bilo lako. Imali smo šanse, da je lopta ušla bilo bi 1-0 i ne bismo govorili o ovome. Pozitivno gledamo prema idućoj utakmici.

Hoće li Caktaš u napad kao polušpica ili druga špica?

- Prošle sezone igrao je isto i zabio puno golova. Sad nije, ali nije zbog pozicije. On je uvijek u šesnaestercu, ali nema sreće pred golom. Drugačije je, moraš biti strpljiv i raditi. U nekom trenutku će se otvoriti, vratiti energiju. Treba vjerovati u sebe i momčad i svi će biti dobri.

Što je s ozlijeđenima? Lovrić je u remiju sa Slavenom nezgodno pao i rekao da nije osjećao noge.

- Kiki još ima problem s leđima. Neće ići s nama u Pulu, radit će pojedinačno terapije. Leovac je spreman za igru, imao je mali problem s hamstringom, ali bit će OK. Svi drugi su u redu. Sutra imamo zadnji trening. Znate me, uvijek nakon zadnjeg treninga donosim odluku o prvih 11.

Kako ste zadovoljni s Bakićem i Janjićem?

- Imamo puno mladih, oni trebaju čekati priliku. Dobri su na treningu, imaju dobru energiju, pokušavaju pomoći. Kad si mlad igrač, moraš čekati priliku i iskoristiti je ako je dobiješ. Dobro rade, bit će još teških utakmica, trebat ćemo sve igrače i moraju biti spremni. Važno je da budu profesionalci. Nije dovoljno reći da želim igrati i naljutim se pa ne napravim ništa kad dobijem priliku. Želimo da budu spremni.

Bi li remi u Puli bio dobar?

- Ne, sigurno idemo pobijediti. To ne mijenja naš cilj. Uvijek pripremamo momčad za pobjedu, tako želimo igrati. Da, ponekad to ne uspijeva, ali i to je normalna. U našim glavama idemo po tri boda, optimist sam ako budemo na maksimumu. Nećemo dobiti s 80 ili 90 posto. Ali ako svi igrači budu na maksimumu, imamo jako dobre šanse da budemo pobjednici.

Tko će zamijeniti Lovrića?

- Uvijek odlučujem nakon zadnjeg treninga, nije ozbiljno reći jedno pa se nešto promijeni. Volim gledati šire, a imamo rješenje za Kikija na njegovoj poziciji - zaključio je Poms.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Utakmicu je najavio i Šime Gržan, bivši igrač Istre.

- Istra je kroz cijelu sezonu igra jako dobro, stvarno lijep nogomet. Pokazali su to zadnje dvije utakmice, pogotovo doma protiv Hajduka kojega su tako reći pomeli 3-0. Pokazali su kako su dobar protivnik, pogotovo na domaćem terenu - rekao je Gržan.

Kakva će biti utakmica?

- Sve ovisi o igri naše momčadi. Spremali smo se i radili dobro. Nadam se da ćemo pružiti što bolju igru, stvarati šanse i zabiti što više golova.

Vuče li te više prema golu?

- Vuče me, ali prešaltao sam se u obranu pa gledam da mi u obrani izvučemo clean sheet i primimo što manje golova, a u napadu da stvorimo šanse, ubacujemo se, upućujemo centaršuteve... Najvažnije je da pobijedimo - zaključio je ofenzivac Osijeka.

