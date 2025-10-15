Ponajbolja svjetska motkašica skinula se za časopis: 'Rekli su mi da biram, a htjela bih oboje'

Alysha Newman, brončana olimpijka i zvijezda društvenih mreža, pozirala za je za muški magazin. Ruši stereotipe, dokazuje da može biti sportašica i model. Njena proslava tverkanjem podijelila javnost
Kanadska atletičarka Alysha Newman (31) ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je osvojila brončanu medalju u skoku s motkom na Olimpijskim igrama u Parizu i zapalila društvene mreže slavljeničkim "tverkanjem", sada je svoje obožavatelje počastila provokativnim editorijalom za poznati muški časopis Maxim.
Ova olimpijka i zvijezda platforme za dijeljenje intimnog sadržaja ne prestaje rušiti predrasude, dokazujući da žena može biti i vrhunska sportašica i glamurozni model pod vlastitim uvjetima.
Njezina priča nije samo priča o sportskom uspjehu, već i o preuzimanju kontrole nad vlastitim imidžem u svijetu koji često pokušava sportašice staviti u uske okvire.
U novom intervjuu za Maxim, Alysha se pojavljuje u seriji zapanjujućih fotografija, od elegantnih haljina do izazovnih izdanja u kojima na sebi nosi samo raskopčanu bijelu košulju. Za nju je ovo snimanje ispunjenje djevojačkog sna i kruna borbe protiv stereotipa.
"Kao djevojčica, rekli su mi da moram birati: biti sportašica ili model. Nisam razumjela zašto ne bih mogla biti oboje", otkrila je Newman. "Dugo sam im vjerovala i odabrala atletiku. U nju sam uložila srce i dušu."
Danas, kaže, živi trenutak u kojem je spojila svoje dvije strasti. "Odrastala sam sanjajući o tome da budem u časopisu. Biti predstavljena sada čini se nestvarnim i ponizna sam. Iskreno, tako sam sretna sa svojim životom."
Njezini pratitelji na Instagramu, kojih ima više od milijun, oduševljeno su reagirali na fotografije, nazivajući je "stvarnom Wonder Woman" i "najboljom sportašicom na svijetu".
Globalnu slavu izvan atletskih krugova Alysha je stekla na Olimpijskim igrama u Parizu. Ondje nije samo osvojila brončanu medalju, postavši prva Kanađanka u povijesti s olimpijskim odličjem u skoku s motkom, već je to učinila oborivši nacionalni rekord skokom od 4,85 metara.
Ipak, trenutak koji je obišao svijet nije bio sam skok, već njezina proslava. Spontanim "tverkanjem" pred publikom izazvala je lavinu reakcija. Dok su jedni to vidjeli kao simpatičan i autentičan izraz sreće, drugi su je kritizirali, tvrdeći da je takvo ponašanje neprimjereno za jednu olimpijku te da služi isključivo za promociju njezinog profila na platformi za dijeljenje intimnog sadržaja.
Upravo je odluka o pridruživanju platformi 2022. izazvala najviše polemika. Međutim Newman je u više navrata branila taj potez, objašnjavajući ga kao poslovnu odluku i način da preuzme kontrolu nad narativom o sebi. Procjenjuje se da je na platformi zaradila više od 200.000 dolara (oko 185.000 eura).
"Sviđalo se to meni ili ne, u sportu su me prirodno seksualizirali zbog onoga što nosim i zbog moje ljepote", izjavila je za Daily Mail. "Čak i da se pojavim u dugim tajicama i sportskom grudnjaku koji mi pokriva trbuh, ljudi bi me i dalje seksualizirali. To jednostavno ne prestaje. Kada sam odlučila pokrenuti kanal, bilo mi je jako važno biti dio nečega što mogu kontrolirati."
Iako su kontroverze i glamur ono što privlači pažnju, Alysha Newman inzistira na tome da je njezina misija mnogo dublja. Olimpijska medalja, kaže, samo je jedan trenutak.
"Za mene, prava čarolija nije bila čak ni medalja. Bio je to osjećaj potpune prisutnosti, davanja svega što imam. A onda, stojeći na postolju, osjetila sam ponos što sam Kanađanka", rekla je.
Taj osjećaj sada želi prenijeti na buduće generacije. Njezin je cilj izgraditi vrhunski atletski centar u Kanadi koji bi podržao mlade talente iz financijski ugroženih obitelji. "Moj je cilj osigurati da nijedan budući olimpijac ne bude zapostavljen zbog obitelji ili okolnosti u kojima je rođen", istaknula je.
Alysha Newman svojom karijerom i životnim odabirima nastavlja pomicati granice. Dokazala je da se ne boji biti autentična, bilo da leti preko letvice ili pozira pred fotoaparatom.
Ona ne samo da ruši rekorde, već i stereotipe, pokazujući svijetu da snaga, ljepota i poslovna oštroumnost mogu ići ruku pod ruku.
