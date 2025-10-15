Obavijesti

Ponajbolja svjetska motkašica skinula se za časopis: 'Rekli su mi da biram, a htjela bih oboje'

Alysha Newman, brončana olimpijka i zvijezda društvenih mreža, pozirala za je za muški magazin. Ruši stereotipe, dokazuje da može biti sportašica i model. Njena proslava tverkanjem podijelila javnost
Kanadska atletičarka Alysha Newman (31) ponovno je u središtu pozornosti. Nakon što je osvojila brončanu medalju u skoku s motkom na Olimpijskim igrama u Parizu i zapalila društvene mreže slavljeničkim "tverkanjem", sada je svoje obožavatelje počastila provokativnim editorijalom za poznati muški časopis Maxim. | Foto: Instagram, PA Images/PIXSELL
