Pongračićeva Fiorentina dobila Bolognu u dvoboju dva Hrvata!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Davide Casentini/IPA Sport / ipa

U drugom dijelu najbolju je gostujuću šansu imao hrvatski nogometaš Marin Pongračić, ali je njegov pokušaj loba obranio golman Bologne. Pongračić je odigrao cijelu utakmicu, dok je Nikola Moro za Bolognu ušao u igru u 46. minuti

Nogometaši Fiorentine nastavili su pobjednički niz u talijanskoj Serie A te su na gostovanju kod Bologne, u ogledu 21. kola, slavili s 2-1.

U posljednje četiri ligaške utakmice Fiorentina je ostvarila dvije pobjede i dva remija te je napustila opasnu zonu ispadanja na ljestvici.

Fiorentina je pobjedu osigurala golovima u prvom poluvremenu. U 19. minuti Mandragora je pogodio s deset metara za 1-0, dok je u 45. minuti sijevnula gostujuća kontra, a uz pomoć domaće obrane na 2-0 je povisio Piccoli. Tek u 88. je smanjio Fabbian na 1-2, a unatoč domaćem pritisku u završnici Bologna je ostala bez još jednog pogotka i barem boda.

CALCIO - Serie A - Bologna FC vs ACF Fiorentina
Foto: Emanuele Pennacchio/IPA Sport /

U drugom dijelu najbolju je gostujuću šansu imao hrvatski nogometaš Marin Pongračić, ali je njegov pokušaj loba obranio golman Bologne. Pongračić je odigrao cijelu utakmicu, dok je Nikola Moro za Bolognu ušao u igru u 46. minuti.

U ponedjeljak se igraju još dvije utakmice ovog kola. Parovi su Cremonese - Verona i Lazio - Como.

