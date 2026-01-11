Pongračićeva Fiorentina uzela bod Milanu! Modrić nije igrao...

Fiorentina i Milan odigrali su 1-1 u 20. kolu Serie A. Štoviše, "crveno-crni" mogu biti i zadovoljni bodom s obzirom na tijek utakmice.

Luka Modrić ostao je na klupi za pričuve cijelu utakmicu, a nakon prvog dijela bez golova, domaćin je poveo u 66. minuti golom Comuzza. Ipak, Milan je na kraju stigao do boda, a gol za konačnih 1-1 zabio je Nkunku u 90. minuti.

Dok Modrić nije nastupio, Marin Pongračić je za "viole" odigrao cijelu utakmicu na poziciji lijevog stopera.

Nakon katastrofalnog otvaranja sezone, Fiorentina je uhvatila bolju formu i trenutačno je na 18. mjestu s 14 bodova, dva manje od "sigurne zone" i 17. Genoe, dok je Milan drugi s 40 bodova.