Od tragičara do junaka. Tako je trebala završiti priča španjolskog napadača Alvara Morate nakon što je zabio gol za izjednačenje protiv Italije u polufinalu Eura, no napadač Juventusa uzeo je loptu u ruke i promašio penal u raspucavanju kojim je omogućio Jorginhu da odvede Italiju u finale, što je ovaj i učinio.

Morata je već tijekom turnira primao prijetnje smrću i ostale poruke neprimjerenog sadržaja tijekom turnira, a golom protiv Hrvatske barem se malo iskupio u očima navijača za silne promašaje.

Činilo se kao da će mu navijači oprostiti, zaboraviti ili nešto drugo, no nakon ispadanja od Italije, ponovno su pokazali novu razinu gadosti.

Ovog puta okomili su se na njegovu suprugu Alice Campelllo, inače Talijanku.

"Muž ti ima pseći tumor i djeca također", "Kravo, sramim se što si Venecijanka. Umjesto da se rasipaš s novcima, pomozi ljudima, ku*vo", "Da se nisi usudila objaviti slike Moratina gola ili ću ti doći kući i zapaliti te uživo na Instagramu", "Vi i vaša djeca umrijet će te od infarkta", samo su neke od, u najmanju ruku, neukusnih poruka koje je majka troje djece primila na svoj Instagram profil.

- Iskreno, stvarno ne patim ni zbog jedne od ovih poruka. Čak ne mislim da je to 'talijanski' faktor, već faktor neznanja. Ali mislim da se to dogodilo krhkijoj djevojci bio bi problem. Sport je ujediniti se, a ne iskaljivati ​​svoje frustracije. Zaista se nadam da će se u budućnosti moći poduzeti ozbiljne mjere protiv takvih ljudi jer je to sramotno i neprihvatljivo - napisala je u objavi supruga Alvara Morate.