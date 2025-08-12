Pop-ikona Kosova bacila se u menadžerske vode i u Slaven dovela stasitog veznjaka

Kosovski pop-pjevač Blerim Muharremi (47), poznatiji kao Blero, ušao je u svijet nogometnog menadžmenta i već odradio prvi posao. Naime, dogovorio je transfer mladog talenta Enisa Berishe (18) iz Prištine u koprivnički Slaven. Vijest je objavio na Instagramu, uz čestitke i poruku: “Enisu Berishi, čestitamo! Očekuju te veliki uspjesi i zlatna nogometna karijera. Uvijek sjaji!”

Berisha je 190 centimetara visok vezni igrač, a prema dostupnim informacijama, u početku će igrati za juniorsku momčad Slavena. Na Kosovu ga smatraju jednim od najtalentiranijih igrača generacije. Preseljenjem u Hrvatsku dobit će priliku razvijati se u jačoj ligi, napredovati u zahtjevnijem okruženju i privući pozornost europskih klubova.

Muharremi, rođen u Kosovskoj Mitrovici, izdao je šest albuma i na glazbenu scenu stupio 2004. godine. Njegov YouTube kanal ima 166 tisuća pratitelja, a najveći hit "5", snimljen u suradnji sa Shkurtom Gashijem, broji 39 milijuna pregleda. Slijede "Arhu" s 21 milijunom pregleda, "A e din" s deset milijuna te "Per ty" s gotovo deset milijuna pregleda.