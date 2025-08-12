Varaždin oštro o analizi sudačke komisije: Autentičnost snimke VAR komunikacije je upitna

U ponedjeljak, nešto kasnije nego što je uobičajeno, Hrvatski nogometni savez objavio je pravorijek sudačke komisije, koju predvodi Bertrand Layec, o suđenju u drugom kolu HNL-a. To je bilo kolo u kojemu suci po prvi put otkako liga broji deset klubova na svakoj utakmici dodijelili crveni karton. Zanimljivo, sva su isključenja dobili igrači gostujućih momčadi.

Iako su većinu tih odluka mnogi ocijenili opravdanima, najviše se nakon utakmice pobunio Varaždin. Njima je u 21. minuti isključen branič Antonio Boršić. Iz kluba su poručili kako "s nestrpljenjem očekuju sudačku analizu", a nakon što je HNS objavio izvještaj, odlučili su u opširnom priopćenju objasniti zašto ga smatraju neprihvatljivim. Varaždinci se nisu osvrnuli samo na situaciju kod crvenog kartona, nego su se vratili i u prošlu sezonu, kada su dovodili u pitanje dosuđeni kazneni udarac za Hajduk u 30. kolu. Sporan im je i izjednačujući pogodak koji su primili protiv Slavena.

Priopćenje Varaždina prenosimo u cijelosti.

"Nakon što je Komisija nogometnih sudaca Hrvatskog nogometnog saveza službeno objavila sudačku analizu 2. kola HNL-a, NK Varaždin ovim putem javno reagira na navedeni tekst i obrazloženje, kao i na činjenicu da prvi, ujedno i izjednačujući pogodak domaće momčadi, iako postignut iz nedopuštene situacije, uopće nije obrađen.

NK Varaždin je dosad sve svoje upite i zahtjeve komunicirao isključivo službenim kanalima, smatrajući to jedinim ispravnim i profesionalnim putem. No, valja naglasiti da na upit poslan 20. travnja 2025. u 13:39, koji se odnosio na događaje tijekom utakmice 30. kola HNL-a 2024/25 između Varaždina i Hajduka, do današnjeg dana nismo zaprimili odgovor. Stoga smo, s ciljem spječavanja širenja netočnih informacija, odlučili ovo očitovanje objaviti javno.

U upitu od 20. travnja klub je izričito tražio obrazloženje zašto, iako tehnički dostupna, na OFR-u nije prikazana snimka koja jasno i nedvojbeno pokazuje da kaznenog udarca za gostujuću momčad nije bilo. Također, zatražena je i odgovornost osobe koja ključni kut – dostupan već nekoliko minuta nakon završetka utakmice u službenim sažecima – nije prikazala glavnom sucu.

Nekoliko dana kasnije u medijima se pojavila informacija da je NK Varaždin zatražio VAR komunikaciju s te utakmice, što nije istina i što je klub javno demantirao. Budući da odgovor na naš upit nismo dobili u razumnom roku, ponovljeni zahtjev za očitovanjem poslali smo 28. travnja 2025. u 16:33. Dan kasnije, 29. travnja 2025. u 07:57, voditelj Odjela sudaca obavijestio je klub da će predsjednik Komisije prisustvovati našoj sljedećoj utakmici i razgovarati o situaciji.

Međutim, predsjednik Komisije i voditelj Odjela sudaca na utakmicu 33. kola između Varaždina i Šibenika stigli su svega dvadesetak minuta prije početka, kako bi u neformalnom razgovoru raspravili predmetni slučaj. Smatramo da takav pristup nije ni profesionalan ni primjeren – službeni upiti i zahtjevi klubova ne smiju biti svedeni na neformalne razgovore neposredno prije početka službenih ligaških susreta, u trenutku kada je fokus svih u klubu isključivo na utakmici. Valja napomenuti i da je utakmica sa Šibenikom bila od iznimne važnosti radi ostvarivanja što boljeg plasmana u prvenstvu.

Kao što je istaknuto u uvodu, današnje očitovanje odnosi se na utakmicu 2. kola HNL-a u sezoni 2025/26, i to zbog dviju situacija koje su, prema mišljenju kluba, izravno utjecale na ishod susreta.

Isključenje igrača Varaždina s brojem 25, nakon starta na loptu, očito je i nedvojbeno promijenilo tijek utakmice. Komisija sudaca obrazložila je odluku na sljedeći način:

"Dok su dva suparnička igrača bili u borbi za loptu, domaći branič br. 6 je ispravnim klizećim startom odigrao loptu, dok je gostujući igrač br. 25 kod uklizavanja velikom brzinom, zakašnjelim startom, udario braniča s oba koljena u glavu, a pri čemu je vidljiv jasan pokret".

Ovakvo obrazloženje kategorički odbacujemo. Snimka jasno pokazuje da je u klizeći start prvi ušao igrač Varaždina (#25), a tek potom igrač domaće momčadi (#6). Kontakt je uslijedio bez želje i namjere, pri čemu je naš igrač, shvativši da će protivnik prvi stići do lopte, povukao noge prema tijelu kako bi izbjegao ili barem umanjio kontakt. Na snimci nije vidljivo udaranje u glavu, a jedini “jasan pokret” jest povlačenje nogu unatrag. Isto tako, jasno je i očigledno da igrač Varaždina u klizeći start ulazi potkoljenicama a ne otvorenim đonom isključivo kako bi došao do lopte.

Jedino s čime se slažemo iz službenog obrazloženja jest tvrdnja da se sve odvijalo “velikom brzinom”.

Objavljena VAR komunikacija, koja je u najmanju ruku zabrinjavajuća, kronološki prikazuje sljedeće:

Na vremenskoj oznaci 0:40 analize prikazana je reakcija VAR sudaca na prekršaj koji se na snimci zapravo događa tek nekoliko sekundi kasnije. Ova očita vremenska nesinkronizacija, kao i kasnija slična situacija gdje je ton prekinut unutar iste analize, dovodi u pitanje vjerodostojnost cjelokupne montaže. Iz toga dolazimo do logičkog zaključka da analiza nije prikazana u svom izvornom, integralnom formatu.

analize prikazana je reakcija VAR sudaca na prekršaj koji se na snimci zapravo događa tek nekoliko sekundi kasnije. Ova očita vremenska nesinkronizacija, kao i kasnija slična situacija gdje je ton prekinut unutar iste analize, dovodi u pitanje vjerodostojnost cjelokupne montaže. Iz toga dolazimo do logičkog zaključka da analiza nije prikazana u svom izvornom, integralnom formatu. Od početka VAR intervencije, VAR suci inzistiraju na tvrdnji da je domaći igrač “dobio koljenima u glavu” . Glavni sudac s terena dojavio je da se domaći igrač drži za prsa, a na snimci je vidljivo da se drži i za predio međunožja. Pojam “glava” nije spomenuo nitko osim VAR sudaca. Nakon pregleda, VAR suci mijenjaju opis u “dobio ga je u prsa”, potom dodaju i “u vilicu”, a sve nakon što su bili apsolutno sigurni i komunicirali “dobio koljenima u glavu”.

. Glavni sudac s terena dojavio je da se domaći igrač drži za prsa, a na snimci je vidljivo da se drži i za predio međunožja. Pojam “glava” nije spomenuo nitko osim VAR sudaca. Nakon pregleda, VAR suci mijenjaju opis u “dobio ga je u prsa”, potom dodaju i “u vilicu”, a sve nakon što su bili i komunicirali “dobio koljenima u glavu”. Glavni sudac u jednom trenutku izjavljuje: “Išao je na loptu i okej… neću te nagovarati”, na što VAR sudac odgovara: “Da, tako je”. Postavlja se pitanje – nagovarati na što i koga?

Nakon dodatnih kadrova, VAR suci zaključuju: “Nema namjere, shvaćam, ali je nekontrolirano potpuno tijelom”. Postavljamo razumno i logičko pitanje: ako se konstatira da nema namjere i riječ je o nekontroliranom padu, zašto se VAR uopće uključio? Pravilo je jasno – VAR reagira samo na očite i jasne pogreške. Smatramo da su te pogreške one koje se uočavaju odmah, a ne nakon dvije do tri minute detaljnog pregledavanja snimki i traženja kuteva.

Pravilo je jasno – VAR reagira samo na očite i jasne pogreške. Smatramo da su te pogreške one koje se uočavaju odmah, a ne nakon dvije do tri minute detaljnog pregledavanja snimki i traženja kuteva. Nakon dolaska glavnog suca na OFR te pregleda svih dostupnih kadrova, glavni sudac – očito nesiguran u ono što mu se sugerira iz VAR sobe – izjavljuje sljedeće: “ Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti “. Nakon toga slijedi izjava: “Pa ću mu dati crveni karton jer…” koja biva prekinuta te misao ostaje nedovršena. Smatramo da ovdje nedostaje dio razgovora i ovim putem zahtijevamo integralni tonski zapis.

“. Nakon toga slijedi izjava: “Pa ću mu dati crveni karton jer…” koja biva prekinuta te misao ostaje nedovršena. Smatramo da ovdje nedostaje dio razgovora i ovim putem zahtijevamo integralni tonski zapis. Nakon svega, glavni sudac i dalje ostaje pri stavu: “Ovo je bad luck”, “više sam za žuti”, “nije ga direktno povukao”, “povukao je noge natrag”. Međutim i nakon toga VAR sudac suptilno, ali jasno insinuirajući, izjavljuje: “Tri kamere su ti dovoljne da možeš odlučiti”. Uslijed takve sugestije, glavni sudac – koji je do tog trenutka u više navrata čvrsto stajao iza svoje početne procjene – mijenja svoju odluku i isključuje igrača Varaždina.

Igrač domaće momčadi (#9) primiruje loptu lijevom rukom, stječe nedopuštenu prednost i potom postiže izjednačujući pogodak. Ni VAR soba ni Komisija sudaca nisu procijenili da ova situacija zahtijeva obradu, što smatramo nedosljednim i pogrešnim.

NK Varaždin ne može promijeniti ishod ove utakmice, ali može i hoće štititi svoje interese. Reagirat ćemo na svaku odluku koja nanosi očitu štetu našem klubu, bez obzira na to kada i gdje se ona dogodi. Sve što smo postigli u proteklih nekoliko godina izborili smo isključivo vlastitim radom, zalaganjem i poštenom igrom – i nećemo dopustiti nikome da to pravo osporava ili umanjuje.

“Da prodamo odluku, pokušaj malo ovaj udarac sad koljenom u glavu naglasiti” – riječi su izrečene u komunikaciji službenih osoba koje bi trebale biti jamac poštenja, nepristranosti i integriteta igre. Nogomet i liga koje volimo ne mogu se temeljiti na “prodajama odluka”, već isključivo na jasnim činjenicama, dosljednoj primjeni pravila i pravednom suđenju", objavili su iz Varaždina.