Popis posvađao legende kluba: Nismo ni vidjeli pismo, samo su nas potpisali i poslali medijima

Što je ovo, ljudi, kakav popis, kakvo pismo, javljale su nam se legende Dinama, jedan po jedan.

Pismo koje je poslano u ime veterana Dinama izazvao je kaos među navodnim potpisnicima. U potpisu je 28 imena, od Rudija Belina, Marka Mlinarića, Jerka Leke, Hrvoja Štroka, Etta, Stjepana Deverića, Edina Mujčina...

- Bezobrazno je što rade.. Ja sam za mir u klubu, kakav Mamić, kakav Antolić. Nazvao nas je Dalibor Poldrugač (47) i pitao jesmo li za mir u klubu. I to je to. Sve ostalo je izmišljeno - javio nam se jedan od ljudi s popisa.

Na tom popisu nalazi se 28 imena, bivših dinamovaca, igrača koji su više ili manje svojim igrama zadužili ovaj klub. A među prvima od tih potpisnika javio nam se Edin Mujčin (53).

'Najiskrenije, ja sam za treću stranu'

- Ljudi, onako najiskrenije ja sam u ovoj borbi za neku treću stranu. Stvarno bih volio da dođe netko novi, neka treća osoba koja bi bila glavna u Dinamu. Ovo sada nikome ne treba, ne znam kojem se dinamovcu sviđa ovakva situacija. Svi mi volimo Dinamo, sanjamo veliki Dinamo, svi želimo ovom klubu najbolje - rekao nam je Edin Mujčin, pa nastavio:

- Ali, u ovoj sam priči izabrao stranu, kao i brojni drugi veterani Dinama. Ma sve nas ova situacija u klubu istinski boli, pa mi cijele dane, na svakom okupljanju pričamo o Dinamu. I sanjamo kada ćemo i mi jednom moći dolaziti na neki normalan stadion, uživati u utakmicama Dinama. Pa mi smo ljubomorni kad nam Branko Strupar ili neki drugi dečki pričaju kako ih stalno njihovi bivši klubovi zovu kao klupske legende, pozivaju na utakmice.

Edin Mujčin je nastavio...

- Ma gledajte, ja imam godišnju ulaznicu za Dinamo jer imam više od 300 nastupa za klub, ali neki ih ni nemaju. Volim doći i pogledati Dinamo, ali smeta me taj stadion. Pa još dok sam ja igrao za prvu momčad, gledali smo makete novog stadiona, a sada "sto godina" kasnije ništa se nije napravilo na tom planu - završio je Mujčin.

Većina navodnih potpisnika priopćenja rekla nam je da nisu znali što će pisati, neki se i zgražaju što im se ime našlo na listi. No, dio njih nije htio dati službenu izjavu.

'Nisam ni na čijoj strani'

- Zvali su me i pitali slažem li se da objavimo priopćenje da se Dinamu mora vratiti dostojanstvo i da se sukobljene struje u klubu prestanu javno prepucavati. Složio sam se s tim, ali nisam vidio što piše u priopćenju dok ga nisu objavili u medijima. S većinom se napisanoga slažem. I nisam ni na čijoj strani u sukobu Mamića i Antolića, ja smatram da se veliki klub kao što je Dinamo mora voditi kao Barcelona, po socios modelu, jedan član, jedan glas - rekao nam je Goran Ljubojević (39).

Podsjetimo, ovo je pismo koje je poslano u ime Veterana Dinama.

- Svi smo svjedoci aktualnog trenutka u kojem se klub nalazi. Neki smo više, a neki manje upućeni u samu srž događanja unutar našeg voljenog kluba. Mnogi od vas teško mogu razabrati bit unutar mora informacija koje se pojavljuju u medijskom prostoru. Svjesni toga, mi bivši nogometaši Dinama, osjećamo moralnu odgovornost istupiti javno i reći naš stav.

Na to nas prije svega obvezuje bezgranična ljubav prema plavom dresu. Isto tako, smatramo da imamo puno pravo podići svoj glas. To pravo nam daje preko 2500 nastupa u Dinamovom dresu, 2500 suza i znoja kojima smo topili taj, nama i vama sveti dres.

Veterani Dinama godišnje sudjeluju u preko 25 humanitarnih akcija i revijalnih utakmica s našim prijateljima u cijeloj Hrvatskoj. Kroz tu prizmu smo htjeli u najboljem svijetlu predstavljati naš klub i nakon naših profesionalnih karijera. No u svemu tome nismo mogli pobjeći od vjerojatno najčešćeg pitanja u Hrvatskoj u posljednje vrijeme: Što se događa u Dinamu?

Kako ne bismo dalje potiho razgovarali o toj temi, vrijeme je da poručimo ono što nam na srcu leži i uputimo poruku onima koji su nam svojim podcjenjivanjem i omalovažavanjem pokazali svoje kapacitete i „dobronamjernost“. Svi vi koji proteklih mjesec dana javno narušavate vrijednosti i vrednote kluba, koji stavljate svoj ego i svoje interese ispred interesa kluba, ovim putem javno kažemo da nećete dobiti našu podršku! Poštivanjem i znanjem povijesti kluba možemo krojiti lijepu i svjetlu budućnost, ali nikako narušavajući status i ugled našeg Dinama na ovakav način.

Svi oni koji nemaju respekt i poštivanje prema protivniku nemaju što raditi u sportu, a ako nadodamo još k tome da nemaju pobjednički mentalitet, igraju "prljavo", drže "figu u džepu" nemaju ni kaj raditi u našem Dinamu.

Mi, veterani Dinama, želimo isto tako ukazati da se utakmice uvijek trebaju igrati fer i korektno i da nikada nećemo tražiti podršku ljudi i strana kojima nije mjesto u sportu! Borba unutar vlastite momčadi nikad nije urodila rezultatom, a pogotovo ne ako se igra nedopuštenim udarcima ispod pojasa i prijetnjama.

Gospodo, takva su vremena prošla prije više od trideset godina! Povijest će vam suditi kao onima koji su neke od nas svrstali u zločince raznim kaznenim prijavama. Napadate zaposlenike kluba, prijetite, ucjenjujete, a sve zbog jednog čovjeka koji više nije poželjan među suradnicima. Budite sigurni, nijedan PR vam neće oprati tu ljagu jer Dinamo je nastao i opstao na zajedništvu. Jedino tako ovaj klub može biti veliki kao što on uistinu to jeste.

Vidimo također da se „stadion“ koristi kao vaš smokvin list. I o tome ćemo vam nešto reći. "Sutra" kada će biti izgrađen stadion, jedan od ulaza, jedna od tribina ili jedna od loža će sigurno nositi ime jednog od nas bivših igrača, legendi kluba, kroz koji će koračati pravi i istinski navijači Dinama. Taj stadion će biti otvoren za sve ljude, a ne samo ekskluzivna zabava za nekoliko ljudi koji si utvaraju da će stadion nositi njihova imena.

I zato ovaj apel upućujemo gradonačelniku, svim medijima, predsjedniku kluba, ljudima u i oko kluba, da zaustave narušavanje imidža i ugleda imena Dinamo. Prestanite igrati "prljave" igre, jer uz takvo spominjanje Dinama, vrijeđate i osuđujete i nas koji cijeli život živimo, igramo za Dinamo i promičemo njegove vrednote.

Ne smijemo i ne želimo zaboraviti naše dečke koji danas nose sveti dres. Vi ste danas u našim cipelama i znajte da ćemo uvijek biti uz vas i pružati vam podršku. Povedite nas na čelu s kapetanom Ademijem, u nove golove, slavlja i titule. Mi smo uz vas!

Na kraju, svi vi koji ste se prepoznali u ovom apelu, molimo vas da ne iskazujete mržnju prema našem klubu, da ne izazivate sukobe, da se ne opravdavate javno nego stanite ispred ogledala i zapitajte se "da li stvarno to želim Dinamu?“

Poštujte naša prava, statut i u konačnici demokratsku volju većine jer Dinamo je iznad svih nas!"

Potpisnici pisma:

1.Rudolf Belin - Rudač

2. Drago Vabec - Ofić

3. Marko Mlinarić - Mlinka

4. Stjepan Deverić - Štef

5. Željko Hohnjec

6. Mario Bonić

7. Joža Čačković - legendarni fizio

8. Jozo Bogdanović

9. Davor Matić

10. Edo Mujčin

11. Goran Jurić

12. Nermin Šabić

13. Branko Strupar

14. Dalibor Poldrugač

15. Jerko Leko

16. Ivica Antolić

17. Jasmin Agić

18. Mario Jozić

19. Enes Mešanović

20. Hrvoje Štrok

21. Vladimir Vasilj

22. Veldin Karić

23. Mario Lučić

24. Siniša Sesar

25. Goran Ljubojević

26. Etto

27. Domagoj Abramović

28. Ivan Kelava

