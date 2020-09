'Poraz boli, a Hajduk je zaslužio prolaznu ocjenu za prikazano'

Nekadašnji igrač Hajduka Mario Carević, koji je nedavno sjeo na klupu Rudeša, zadovoljan je prikazanom igrom i načinom na koji se Hajduk suprotstavio favoriziranom Galatasarayu...

<p>Bivši nogometaš Hajduka i novi trener Rudeša <strong>Mario Carević</strong> (38) žalostan je zbog poraza i ispadanja Hajduka u Istanbulu, ali je zadovoljan prikazanom igrom i pogotovo načinom na koji su se igrači Hajduka suprotstavili favoriziranoj momčadi Galatasaraya na njihovom terenu u Istanbulu:</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Trening Hajduka u Istanbulu</strong></p><p>- Generalni je dojam nakon sinoćnje utakmice zadovoljavajući, teško je to naravno reći nakon poraza i ispadanja, ali moj dojam je da je Hajduk za prikazano sinoć na Türk Telekom Areni zaslužio prolaznu ocjenu. </p><p>- Šteta za onih nekoliko lijepih prilika koje su propustili, nedostajalo je mirnoće i kvalitete da se zabije gol i povede, a onda bi im bilo još lakše igrati. Trebao je Hajduk zabiti, izgledali su lepršavo, igrali su baš lijepo, mirno, od noge do noge... Šteta, to su prilike koje se moraju realizirati jer te u protivnom kvalitetna i iskusna momčad poput Galatasaraya kazni. Vrhunski igrači i momčadi na tom nivou kazne svaku, pa i minimalnu pogrešku, i upravo zato moraš i sam zabiti iz ono malo prilika koje ti se ukažu.</p><p>- Ponavljam, zadovoljan sam prikazanom igrom bez obzira na poraz, Hajduk je igrao hrabro, nije se došao braniti, igrali su i bili ravnopravni u većem dijelu susreta. U početku drugog poluvremena Galatasaray se otvorio, kreirali su par lijepih prilika, zabili su i gol koji im je opravdano poništeni, i tu se vidjela ta njihova kvaliteta, ali opet je Hajduk uspostavio ravnotežu i nastavio nizati prilike.</p><p>- I onda su se dogodile dvije individualne pogreške, dva jeftino primljena gola, i to je ta razlika u kvaliteti. Moja je prognoza i bila da će Hajduk sinoć odigrati dobru utakmicu, kao što je igrao protiv Intera u Milanu. To su te utakmice s malim očekivanjima, i sve što napraviš je dobro, a kad si opušten i lepršav, onda to i ide. Malo te i protivnik podcijeni, i to izgleda dobro....</p><p>- Sada je ključno da svi skupa nešto nauče iz ovoga poraza i nastave ovako igrati i u nastavku sezone, u svakoj sljedećoj utakmici. Sinoć su pokazali da imaju kvalitetu za puno više od onoga što su pokazali u prošlosti, očito je da je to pitanje psihičke snage i nedostatka samopouzdanja.</p>