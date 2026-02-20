Obavijesti

PROTIV WIPPTALA

Poraz hokejaša Siska u Alpskoj ligi nakon puno drame i penala

Piše HINA,
Poraz hokejaša Siska u Alpskoj ligi nakon puno drame i penala
Sisak: Alpska hokejaška liga, KHL Sisak dočekao je Cortinu | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Sisak iduće dvije utakmice u master rundi igra u gostima, a na Zibel se vraća 3. ožujka

Admiral

Hokejaši Siska izgubili su u četvrtak u Ledenoj dvorani Zibel od talijanskog Wipptala rezultatom 5-6 (1-2, 2-2, 2-1, 0-1 SO) koji je dva boda odnio tek nakon izvođenja penala budući da je u 65 minute igre bilo neriješeno.

Odlična utakmica puna preokreta i uzbuđenja odigrana je u Sisku. Domaći su poveli 1-0, gosti odlaze na 1-4, Sisak se vraća i preokreće na 5-4, da bi Talijani pred sam kraj utakmice izjednačili i odveli je u produžetak.

Nakon što ni u njemu nije bilo golova, Wipptal boljim izvođenjem penala, u kojima je njihov vratar obranio sva tri pokušaja Siščana, dolazi do vrijedne pobjede.

Sisak je u vodstvo doveo Fran Završki u 7. minuti utakmice, ali gosti iz Južnog Tirola brzim golom uzvraćaju, a do kraja prve trećine i prelaze u vodstvo.

Druga trećina počela je tako da je Wipptal postigao još dva pogotka i otišao na visokih 1-4. 

No, Sisak se ne predaje i uz gromoglasnu podršku publike prvo smanjuje na 2-4 pogotkom Yeoba Kima, a potom dolazi na samo gol zaostatka jer zabija Danila Larionovs.

Pritisak Siščana nastavio se i u posljednjoj trećini što je urodilo s još dva gola Kima čime Vitezovi potpuno preokreću utakmicu i ponovno preuzimaju vodstvo. Na semaforu je 5-4. 

Međutim, ne da se ni Wipptal koji uspijeva zabiti pet minuta prije kraja za 5-5.

U petominutnom produžetku u igri tri na tri prilike su frcale na obje strane, ali nitko nije uspio pak pospremiti u mrežu.

Pristupilo se izvođenju penala pri čemu je gostujući golman obranio sva tri pokušaja domaćih, dok je sisački vratar Vilim Rosandić jednom bio savladan, što znači da su gosti odnijeli dva, a u Sisku je ostao jedan bod.

Sisak iduće dvije utakmice u master rundi igra u gostima, a na Zibel se vraća 3. ožujka.

