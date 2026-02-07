Obavijesti

SLIJEDI CHELSEA

Poraz Jakirovićevog Hull Cityja

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
2
Susret Real Betisa i Dinama u playoffu UEFA Konferencijske lige | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Nakon četiri uzastopne pobjede u Championshipu, Hull je sada nanizao dvije bez slavlja. Trenutačno je četvrti sa 54 boda, a drugo mjesto koje vodi u Premier ligu bježi četiri boda, s tim da Middlesbrough ima i utakmicu manje

Hull City je dočekao Bristol City u 31. kolu Championshipa i izgubio 3-2. Krenulo je dobro za momčad Sergeja Jakirovića jer je u 24. minuti McBurnie pogodio za 1-0. 

Ipak, gosti su u 33. pogodili za 1-1 preko Atkisona, a potom je McCrorie zabio za 1-2 u 39. Na visokih 1-3 povisio je Jacobsen u 50. minuti, a domaćinu je nadu u pozitivan rezultat vratio Dowell golom u 78. minuti. Ipak, ostalo je 3-2 za goste.

Iduća utakmica Hulla je domaći dvoboj protiv Chelseaja u Fa Cupu. 

