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Poraz na startu Europske lige. Grčka dobila Hrvatsku u Osijeku

Piše HINA,
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Poraz na startu Europske lige. Grčka dobila Hrvatsku u Osijeku
Osijek: Hrvatske odbojkašice protiv Grčke na otvaranju Europske lige | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Poraz u Osijeku! Hrvatske odbojkašice otvorile Europsku ligu porazom od Grčke 3-1, a Anthouli je bila previše raspoložena te je donijela Grčkoj pobjedu

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Na startu nove sezone Europske lige hrvatske odbojkašice su upisale poraz, u Osijeku je Grčka bila bolja s 3-1 (25-27, 25-13, 25-19, 25-23).

Hrvatske odbojkašice su povele 1-0 u setovima nakon vrlo izjednačenog i napetog seta te ostvarenih 27-25. Potom su parketom zagospodarile Grkinje koje su vrlo lako osvojile drugi set s 25-13, a na tom je valu grčka reprezentacija otvorila treći set u kojem je povela 7-1. Uspostavila je potom Hrvatska ravnotežu, stigla je do 7-8, ali je Grčka stalnu prednost pretočila u osvajanje trećeg seta 25-19.

Osijek: Hrvatske odbojkašice protiv Grčke na otvaranju Europske lige
Osijek: Hrvatske odbojkašice protiv Grčke na otvaranju Europske lige | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Četvrtu dionicu su odlučivale nijanse, ali Hrvatska nije uspjela doći do petog seta. Grčka je i taj dio igre dobila s 25-23 i predvođena odličnom Anthouli proslavila pobjedu.

Samanta Fabris je bila najbolja u redovima Hrvatske s 23 osvojena poena, dok je Ana Burilović ostvarila devet poena. Na drugoj strani Anthouli je svojoj ekipi donijela čak 29 poena. Novu će utakmicu hrvatske odbojkašice odigrati u nedjelju u Osijeku, a suparnik će biti reprezentacija Litve. U subotu igraju Grčka i Litva.

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