Slaven Bilić nije dobio otkaz u WBA zbog serije loših rezultata. Njegov odlazak bio je neizbježan nakon narušenih sa sportskim i tehničkim direktorom kluba Lukeom Downingom, piše Daily Mail.

- Napetost se dizala otkako je Slaven shvatio da će imati samo 25 milijuna funti za dovođenje igrača, plus novci od prodaje igrača. Usporedite to s Leedsom koji je potrošio 100 milijuna funti prije nego što je uopće zaigrao prvu utakmicu u Premier ligi. West Brom se uvijek branio da je Bilić znao da će mu budžet za transfere biti limitiran, no hrvatski trener se branio kako nije znao do koje će mjere biti limitiran - tvrdi Daily Mail.

West Brom tvrdi da je Bilić znao da će mu resursi biti ograničeni, a on im je na to odgovarao da nije shvaćao u kojoj će mjeri oni biti. Odnosno, nije znao koliko je točno limitiran.

Njegovi pokušaju dovođenja Ollieja Watkinsa i Eberechija Ezea potvrđuju njegovu teze jer zašto bi ganjao Watkinsa (otišao u Aston Villu za 30 milijuna funti), ako si ga ne mogu priuštiti.

Bilić je od trenutka kad je Albion osigurao Premiership znao da momčad treba ojačati za višu klasu nogometa, no znao je da oni iznad njega ne razmišljaju tako.

Povremeni hrvatski reprezentativac Filip Krovinović došao je na posudu drugu godinu zaredom iz Benfica, a osim njega stigao je i Karlan Grant iz Huddersfielda.

Ostali transferi, poput golmana Buttona ili braniča Kiprea, nisu bile Bilićeve mete.

Bilić navodno nikad nije upoznao vlasnika kluba Guochuana Laija, a novi izvršni direktor Xu Ke nema nikakvog nogometnog iskustva.

Bilo kako bilo, hrvatski strateg više neće biti na klupi WBA, njegovo mjesto preuzeo je Sam Allardyce, a sumnjamo da će i engleski trener uspjeti nešto iskemijati s momčadi nedoraslom za Premier ligu.

Bilić ostavlja Allardyceu momčad na predzadnjem mjestu, s tek sedam bodova iz 13 kola.