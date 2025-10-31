U Hrvatskoj se na listi poreznih dužnika nalaze i neki bivši nogometaši koji više ne igraju ovdje. Dugovi se kreću do 70 tisuća eura...
Porezna uprava je objavila novu listu dužnika: Pogledajte tko je od bivših HNL-ovaca na popisu
Zadnji dan u listopadu rezerviran je za objavu popisa poreznih dužnika Porezne uprave. Tako su objavili novu listu gdje javnost može vidjeti tko koliko duguje državi, a obrada podataka izvršena je 22. listopada 2025.
Porezna uprava objavila je tri nove liste, odnosno, liste za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, pravne osobe i ostali porezni obveznici građani. Listu poreznih dužnika možete vidjeti OVDJE.
Zanimljivo, na listi se nalaze nekoliko poznatih imena iz nogometnog svijeta. Većinom je riječ o stranim igračima koji više ni ne igraju u Hrvatskoj.
Na listi je naveden bivši igrač Rijeke Maxwell Acosty (34) koji Republici Hrvatskoj duguje 77.841,61 euro. Ima i bivših dinamovaca na popisu, Iyayi Atiemwen (29) duguje 74.182,79 eura, Amiru Rrahmaniju (31) dug iznosi 68.325,40 eura, a Lirim Kastrati (26) duguje 56.166,79 eura.
Među bivšim dinamovcima je i Ante Ćorić (28), nekadašnja zvijezda "modrih" čiji dug iznosi 67.107,45 eura.
Bivši igrač Hajduka Samuel Eduok (31) duguje 68.663 tisuća eura dok Fahd Moufi (29), također bivši hajdukovac, duguje 68.663,90 eura.
