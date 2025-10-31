Obavijesti

OSTALI DUŽNI

Porezna uprava je objavila novu listu dužnika: Pogledajte tko je od bivših HNL-ovaca na popisu

Piše Issa Kralj,
Porezna uprava je objavila novu listu dužnika: Pogledajte tko je od bivših HNL-ovaca na popisu
Zagreb: Dinamo uvjerljivo pobijedio Rijeku rezultatom 3:0 | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

U Hrvatskoj se na listi poreznih dužnika nalaze i neki bivši nogometaši koji više ne igraju ovdje. Dugovi se kreću do 70 tisuća eura...

Zadnji dan u listopadu rezerviran je za objavu popisa poreznih dužnika Porezne uprave. Tako su objavili novu listu gdje javnost može vidjeti tko koliko duguje državi, a obrada podataka izvršena je 22. listopada 2025.

Porezna uprava objavila je tri nove liste, odnosno, liste za fizičke osobe koje obavljaju djelatnost, pravne osobe i ostali porezni obveznici građani. Listu poreznih dužnika možete vidjeti OVDJE.

Zanimljivo, na listi se nalaze nekoliko poznatih imena iz nogometnog svijeta. Većinom je riječ o stranim igračima koji više ni ne igraju u Hrvatskoj.

Na listi je naveden bivši igrač Rijeke Maxwell Acosty (34) koji Republici Hrvatskoj duguje 77.841,61 euro. Ima i bivših dinamovaca na popisu, Iyayi Atiemwen (29)  duguje 74.182,79 eura, Amiru Rrahmaniju (31) dug iznosi 68.325,40 eura, a Lirim Kastrati (26) duguje 56.166,79 eura.

Zagreb: Varaždin protiv Dinama osvojio važan bod u borbi za ostanak
Zagreb: Varaždin protiv Dinama osvojio važan bod u borbi za ostanak | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Među bivšim dinamovcima je i Ante Ćorić (28), nekadašnja zvijezda "modrih" čiji dug iznosi 67.107,45 eura.

ARHIVA: Zagreb: Tre?e pretkolo Lige prvaka, GNK Dinamo - FC Dinamo Tbilisi
ARHIVA: Zagreb: Tre?e pretkolo Lige prvaka, GNK Dinamo - FC Dinamo Tbilisi | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Bivši igrač Hajduka Samuel Eduok (31) duguje 68.663 tisuća eura dok Fahd Moufi (29), također bivši hajdukovac, duguje 68.663,90 eura. 

Gorica uvjerljiva protiv Hajduka (3:1) koji je sve dalje od borbe za Ligu prvaka
Gorica uvjerljiva protiv Hajduka (3:1) koji je sve dalje od borbe za Ligu prvaka | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

