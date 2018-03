Portlandova 13. uzastopna pobjeda, double-double Nurkića

Košarkaši Portlanda su trijumfom 122-109 na gostovanju kod Los Angeles Clippersa ostvarili 13. uzastopnu pobjedu, dok je Oklahoma City Thunder zahvaljujući petom uzastopnom i 102. 'triple-double' učinku u karijeri Russella Westbrooka (37 koševa, 13 skokova, 14 asistencija) uspjela slaviti kod Toronta 132-125 te tako zaustaviti niz Raptorsa na 11 pobjeda.

U Torontu su momčadi ušle izjednačene u posljednjih 50 sekundi utakmice, a onda je Westbrook uzeo stvari u svoje ruke. Prvo je probio svog čuvara i prošetao se do pologanja za 127-125. Na drugoj strani DeRozan je promašio polaganje, a Westbook 12 sekundi prije kraja pogodio šut od ploče za 129-125 i odlučio pobjednika.

Paul George je dodao 22 koša za pobjednike, Steven Adams je imao 25 koševa i osam skokova, a Carmelo Anthony je sa 15 poena te sa 25.289 koševa prestigao Reggieja Millera (25.279) i zasjeo na 19. mjesto ljestvice najboljih strijelaca u povijesti NBA lige. DeMar DeRozan postigao je 24 koša, a Kyle Lowry imao 22 poena i 10 asistencija, ali to nije bilo dovoljno za 12. uzastopnu pobjedu Raptorsa.

U početnoj petorci Portlanda u Los Angelesu nitko nije postigao manje od 16 koševa. Damien Lillard je predvodio tu skupinu sa 23 koša, po 21 su ubacili C. J. McCollum i Maurice Harkless, a Jusuf Nurkić je spojio 17 poena i 12 skokova. Treći put u klupskoj povijesti, a prvi put od 2007. godine, Trail Blazersi su uspjeli povezati 13 pobjeda. Sada su u lovu na rekordnih 16 uzastopnih trijumfa ostvarenih 1991. godine.

Njihovi sinoćnji suparnici sve su dalje od doigravanja. Trećim uzastopnim porazom, LA Clippers su dospjeli na 10. mjesto u Zapadnoj konferenciji. Do kraja osnovnog dijela sezone Clippers (37-32) će odigrati još 13 utakmica, a u ovom trenutku imaju tri pobjede manje od skupine u kojoj su četiri momčadi poredane od 5. do 8. mjesta: Utah (40-30), New Orleans (40-30), San Antonio (40-30) i Minnesota (40-31).

Vodeća momčad NBA lige Houston došao je do pobjede 129-120 u Minneapolisu ponajviše zahvaljujući Jamesu Hardenu koji je na kraju večer imao učinak od 34 koša i 12 asistencija. Bila je to 21. pobjeda Rocketsa u posljednje 22 utakmice.

Jedinu domaću pobjedu u četiri odigrane utakmice ostvarili su New Orleans Pelicans, koji su sa 108-89 nadigrali Boston. Celticsi su i dalje bez Kyrieja Irvinga, a prevaga na stranu New Orleansa bio je Anthony Davis sa 34 koša i 11 skokova.