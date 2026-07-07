Portugal ostao bez izbornika nakon ispadanja s Mundijala

Istaknuvši da je portugalskoj reprezentaciji potreban "novi glas", izbornik Roberto Martinez potvrdio je da odstupa s dužnosti nakon poraza od Španjolske (0-1) u ponedjeljak, u utakmici osmine finala odigranoj u Arlingtonu u Teksasu. Martinez je vodio Portugal od 2023. godine i planirao je napustiti klupu nakon što momčad završi nastup na Svjetskom prvenstvu, kojem se nadao kao pobjedničkom pohodu. Ugovor mu je istjecao nakon završetka turnira.

- Da, ovo je moja posljednja utakmica s reprezentacijom - rekao je Martinez, rođeni Španjolac koji 13. srpnja puni 53 godine.

- Ponosan sam. Vodio sam 45 utakmica; u Portugalu sam se osjećao dobrodošlo i voljeno. To je uspomena koju ću zauvijek nositi sa sobom. Bilo je to zadovoljstvo, izvor ponosa i odgovornosti. Teško je, ali ovo je kraj jednog ciklusa i u danim okolnostima to ima potpuno smisla.

Martinez je izjavio: "Važno je sada imati novi glas", te dodao kako je pošteno da predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proenca, koji je na tu dužnost imenovan prošle godine, može sam odabrati izbornika.

- Želim zahvaliti predsjedniku i upravi na podršci te na tome što su meni i mom stručnom stožeru osigurali sve potrebne uvjete. Cijenim njihovu snagu i podršku, ali ovo je kraj ciklusa - rekao je Martinez.

Portugal je jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2030. godine, uz Španjolsku i Maroko, te se automatski kvalificirao za to natjecanje.

Martinez je vodio belgijsku reprezentaciju od 2016. do 2022. godine, a trenirao je i klubove Everton, Swansea City te Wigan Athletic. Predvodio je Portugal do četvrtfinala Europskog prvenstva 2024., a potom i do naslova pobjednika Lige nacija u lipnju 2025. godine.

Portugal je na ovom Svjetskom prvenstvu zauzeo drugo mjesto u skupini K s pet osvojenih bodova. Pobijedili su 5-0 Uzbekistan te remizirali s Demokratskom Republikom Kongo (1-1) i pobjednikom skupine, Kolumbijom (0-0). U šesnaestini finala Portugal je svladao Hrvatsku 2-1.