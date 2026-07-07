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MARTINEZ ODLAZI

Portugal ostao bez izbornika nakon ispadanja s Mundijala

Piše HINA,
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Portugal ostao bez izbornika nakon ispadanja s Mundijala
KATAR 2022 - Srdačan pozdrav trenera Dalića i Martineza uoči utakmice Hrvatske i Belgije | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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Drama u Portugalu! Martinez nakon šoka od Španjolske rekao: gotovo je, treba novi glas i odlazi s klupe

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Istaknuvši da je portugalskoj reprezentaciji potreban "novi glas", izbornik Roberto Martinez potvrdio je da odstupa s dužnosti nakon poraza od Španjolske (0-1) u ponedjeljak, u utakmici osmine finala odigranoj u Arlingtonu u Teksasu. Martinez je vodio Portugal od 2023. godine i planirao je napustiti klupu nakon što momčad završi nastup na Svjetskom prvenstvu, kojem se nadao kao pobjedničkom pohodu. Ugovor mu je istjecao nakon završetka turnira.

- Da, ovo je moja posljednja utakmica s reprezentacijom - rekao je Martinez, rođeni Španjolac koji 13. srpnja puni 53 godine.

- Ponosan sam. Vodio sam 45 utakmica; u Portugalu sam se osjećao dobrodošlo i voljeno. To je uspomena koju ću zauvijek nositi sa sobom. Bilo je to zadovoljstvo, izvor ponosa i odgovornosti. Teško je, ali ovo je kraj jednog ciklusa i u danim okolnostima to ima potpuno smisla.

Martinez je izjavio: "Važno je sada imati novi glas", te dodao kako je pošteno da predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proenca, koji je na tu dužnost imenovan prošle godine, može sam odabrati izbornika.

FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain FIFA World Cup 2026 - Round of 16 - Portugal v Spain
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Foto: Kai Pfaffenbach

- Želim zahvaliti predsjedniku i upravi na podršci te na tome što su meni i mom stručnom stožeru osigurali sve potrebne uvjete. Cijenim njihovu snagu i podršku, ali ovo je kraj ciklusa - rekao je Martinez.

Portugal je jedan od domaćina Svjetskog prvenstva 2030. godine, uz Španjolsku i Maroko, te se automatski kvalificirao za to natjecanje.

Martinez je vodio belgijsku reprezentaciju od 2016. do 2022. godine, a trenirao je i klubove Everton, Swansea City te Wigan Athletic. Predvodio je Portugal do četvrtfinala Europskog prvenstva 2024., a potom i do naslova pobjednika Lige nacija u lipnju 2025. godine.

Portugal je na ovom Svjetskom prvenstvu zauzeo drugo mjesto u skupini K s pet osvojenih bodova. Pobijedili su 5-0 Uzbekistan te remizirali s Demokratskom Republikom Kongo (1-1) i pobjednikom skupine, Kolumbijom (0-0). U šesnaestini finala  Portugal je svladao Hrvatsku 2-1.

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