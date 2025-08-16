Obavijesti

VEĆ 6. RUJNA

Portugalac se ozlijedio: Protiv Đurića na FNC 24 uskače Brčić

Piše Fabijan Hrnčić,
Čitanje članka: < 1 min
Portugalac se ozlijedio: Protiv Đurića na FNC 24 uskače Brčić
Foto: FNC

Iskusni hrvatski borac upao je na FNC 24, gdje ga čeka veliki talent ATT-a Zagreb. Brčić je uskočio tri tjedna prije priredbe, a vraća se nakon što je 14 sekundi prije kraja u svibnju izgubio dobiveni meč

Trebali smo u zagrebačkoj Areni nakon tri godine gledati revanš između odličnog Portugalca Leandra Gomesa (22, 6-2) i velikog talenta zagrebačkog American Top Teama, Frana Luke Đurića (21, 5-2) u bantam kategoriji (op.a., do 61 kg), ali zbog ozljede Gomesa organizacija je bila primorana pronaći zamjenu. Brzo su reagirali iz Fight Nation Championshipa i pronašli zamjenu pa ćemo tako na borilačkom spektaklu gledati okršaj Hrvata, mladost će se pokušati dokazati protiv iskustva, odnosno protiv Stipe Brčića "Checkmatea" (32, 11-6).

MMA BORAC I RADIOLOG Ivan Sičaja: U Areni idem po pojas i pružit ću spektakl i onima koji me ne vole...
Ivan Sičaja: U Areni idem po pojas i pružit ću spektakl i onima koji me ne vole...

Uskočio je borac iz Mangetsu Gyma u veliki izazov samo tri tjedna prije priredbe, a bit će to njegov povratak nakon što je izgubio dobiveni meč na FNC Knockoutu u Medulinu početkom svibnja samo 14 sekundi prije kraja. Što se Đurića tiče, riječ je o borcu koji je u potpunosti zablistao nakon prelaska u ATT i od tada ima tri pobjede.

Posljednji je put nastupio prošle godine na istome mjestu gdje će nastupiti i u meču protiv Brčića, u zagrebačkoj Areni, a tad je slavio jednoglasnom odlukom sudaca protiv srpskog talenta Vojislava Simičića (23, 2-1). Đurić će tako još jedno vrijeme morati pričekati na revanš Portugalcu, ali 6. rujna ima priliku “uzeti skalp” bivšeg prvaka njemačkog EMC-a. 

