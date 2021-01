Šetnjom su bijeli ušetali u zadnji tjedan priprema pred nastavka prvenstva, koji ih već u sljedeći petak vodi na najbliže gostovanje, u Šibenik. Nagrada je to trenera Bore Primorca igračima za odrađeno na pripremama.

Umjesto još jednog treninga, ugodna šetnja od Postira do uvale Lovrećina i natrag. Po suncu, uz more, kroz borovu šumu, da do kraja napune pluća svježim zrakom pred povratak u Split i sutrašnji ogled s Croatijom iz Zmijavaca, koji je na rasporedu od 14:00 sati na Poljudu. Na odlasku su zahvalili ljubaznim domaćinima iz NK Postira Sardi porukom: "Hvala na trudu koji ste uložili kako bi igrači i stručni stožer Hajduka na raspolaganju imali sve što je potrebno za adekvatne pripreme" te donacijom sportske i medicinske opreme za klub.

Uobičajeno je nakon završenih priprema podvući crtu i napisati kako se radilo, tko su dobitnici i gubitnici priprema te prije svega što se može očekivati u nastavku sezone. Navijački puk traži dozu optimizma, traži melem na otvorenu ranu, jer, ne zaboravimo, Hajduk je na pauzu otišao na petom mjestu, s tri boda zaostatka za četvrtom Rijekom koja ima i tri utakmice manje te čak 12 bodova zaostatka za trećeplasiranom Goricom, koja je ostala bez sportskog direktora i trenera i kreće u remont.

Kakve su bile pripreme? Ako je suditi po osobnom dojmu nakon svih odgledanih treninga, a u usporedbi sa sličnim pripremama ranije, dojam je da to nisu bile posebno teške i naporne pripreme. Većina treninga trajala je 70-ak minuta, u kojima se radilo dobro, ali nije to bio ni intenzitet ni količina rada kakvu smo vidjeli primjerice u mandatu Edoarda Reje. Opet, s druge strane, nije to bio ni pristup polaganog dizanja opterećenja i postepenog ulaska u formu kakav je imao Siniša Oreščanin, kada su igrači opisivali pripreme složenicom "vacation not preparation".

Dakako da će se mnogima učiniti kako ovakav pristup Bore Primorca nije primjeren te kako bi igrači nakon svakog treninga na pripremama trebali puzati do hotela na izmaku snaga, no velika količina rada nije univerzalno pravilo koje polučuje dobre rezultate. Sjetimo se da nas je lani u proljetnom dijelu sezone Igor Tudor uvjeravao kako njegova momčad trči bolje i više od većine klubova Serie A, pa su prvenstvo okončali na petom mjestu.

Pogotovo je ritam treninga i opterećenja važno pažljivo dozirati u kontekstu vremena u kome se događaju. Pripreme uobičajeno traju šest tjedana, ove specifične sezone pauza između utakmica potrajat će jedva nešto malo preko četiri tjedna, a aktivni odmor igrača jedva desetak dana, tako da oni nisu u potpunosti ni ispali iz ritma i ne trebaju im duge i naporne pripreme da se vrate u formu.

Za vjerovati je da Boro Primorac sa svojim bogatim iskustvom zna kako pripremiti momčad za ono što je očekuje u nastavku sezone, i da svjesno nije opteretio igrače do maksimuma kako bi im ostavio svježine za ubitačan ritam koji ih čeka. A do kraja veljače, preciznije u 37 dana, čeka ih čak deset utakmica, od toga pet najjačih mogućih, po dva derbija s Dinamom i Rijekom te gostovanje u Osijeku. Iscrpiti igrače dugim i napornim treninzima uoči takvog ritma utakmica bilo bi pogubno.

No kakva je razina tjelesne pripreme pokazat će se vrlo brzo, ali ono što brine je forma igrača, koju je bilo nemoguće provjeriti u ogledu s drugoligašem Solinom u kome su praktično svi igrači dobili po 45 minuta. A pitanje je može li se nešto posebno popraviti i uigrati sutra protiv Croatije i u tjednu do gostovanje u Šibeniku. Uigrana momčad, mehanizmi igre, prekidi... sve to je prepoznatljivi rukopis svakog trenera, pa tako i Bore Primorca, no čak i da je to obavio savršeno, pitanje je kako bi na to trebao gledati novi trener koji bi uskoro trebao preuzeti momčad.

I baš kao što nas centralni dio priprema ostavlja u dilemi koliko je momčad spremna, slična je dilema i kada su u pitanju dobitnici i gubitnici priprema. Za neku dublju analizu definitivno bi bilo dobro odgledati još koju utakmicu, kao i saznati što klub namjerava napraviti s pojedinim igračima, koga će sve usmjeriti na kaljenje, koga od onih kojima istječu ugovori koristiti i dalje... Najava sportskog direktora Mindaugasa Nikoličiusa kako će posložiti momčad od 20 igrača i tri golmana, a ostali će u B momčad, na kaljenje... najbolja je potvrda da se pravi potezi tek čekaju.

Jedino novo ime koje će sigurno odmah ući u postavu je Lovre Kalinić, koji je po svojoj kvaliteti i iskustvu veliko pojačanje. Od novih lica kvalitetu je pokazao i kapetan B momčadi Vicko Ševelj, koji može biti rješenje na desnom boku ako se klub odluči podržati ga i gurnuti ga u vatru. Mladi Marin Ljubičić i Stipe Biuk su također pokazali i talent i kvalitetu, no njima su pripreme nagrada i predstoji im dokazivanje u juniorima i B momčadi, naravno, za Biuka to vrijedi ako potpiše ugovor.

Nakon deset dana priprema nismo dobili jasne obrise momčadi koja će krenuti u nastavak sezone, a još manje dojam o njenim mogućnostima. Hajdukova momčad bi se nekako najlakše mogla opisati kao gradilište novog hotela koji niče u Postirama. Na lokaciju je dovedeno jako puno materijala, radovi su u tijeku i naziru se obrisi velebnog zdanja... Samo što se u Hajdukovom slučaju vlasnik svako malo odluči promijeniti arhitekte i izvođače radova, pa je teško predvidjeti kakav će biti konačan rezultat.