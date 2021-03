Dok su naši rukometaši skočili jedan drugome u zagrljaj i slavili gol Luke Cindrića te vrijednu pobjedu koja nas je odvela na korak od OI-a, Portugalci su, puni ljutnje i frustracija, okružili suce nakon utakmice.

Hrvatska je pobijedila Portugal 25-24 u infarktnoj završnici, hrvatski izbornik Hrvoje Horvat je odahnuo, ali portugalski izbornik je poludio na suce. Upravo njih je označio kao glavne krivce za poraz njegove reprezentacije, a posebno ga je razljutila situacija krajem utakmice kada je Domagoj Duvnjak slučajno udario Portugalca Ruija Silvu po licu.

Treba biti fer i korektan te priznati da se radi o prekršaju za dvije minute, no suci nisu tako mislili, što je naljutilo Portugalce.

- Duvnjak je trebao dobiti crveni karton. Pogledali smo ponovljene snimke. Suci su procijenili da nije ništa. A mi smo još povrh toga igrali tri napada bez Ruija Silve. Da je dobio crveni karton imali bi igrača više i Rui ne bi trebao napustiti teren - rekao je portugalski izbornik Paulo Jorge Pereira.

Portugalci su nas držali na konopcima kroz veći dio susreta. Vodili su od prve minute, imali su čak plus pet u 35 minuti, ali u tim trenucima Hrvoje Horvat pozvao je minutu predaha te trgnuo našu momčad. Malo pomalo stigli smo do minus dva, a u posljednjih pet minuta uhvatili priključak. Do vodstva smo napokon stigli dvije minute prije kraja, a pobjedu nam je osigurao Luka Cindrić golom dvadesetak sekundi prije kraja. Portugalci su imali sve u rukama, propustili su ogromnu šansu, ali i dalje su u igri za odlazak u Tokio. No Pereira se ne može pomiriti s porazom.

- Puna mi je kapa moralnih pobjeda i ovih sudaca koji su bili i na Europskom prvenstvu i sudili nam u utakmici za peto mjesto. Tada su znali pravila. Hrvatska je izgledala kao da će izgubiti. Mi još uvijek nemamo tu snagu u ovakvim ratovima. Hrvatska ima i uvijek je imala - kazao je on.

Pred nama je u nedjelju posljednje kolo kvalifikacijskog turnira za OI, u igri su Francuska, Hrvatska i Portugal, a kartu za Tokio dobit će samo dvije reprezentacije.

Što Hrvatskoj treba za OI?

Za odlazak na Olimpijske igre nam treba pobjeda nad Tunisom te se moramo nadati da Portugal neće pobijediti Francusku. Da, nažalost, spali smo na to. Da ovisimo o Francuskoj koja nam je donijela toliko tuge tijekom prošlosti.

Dakle, uz uvjet pobjede Hrvatske protiv Tunisa, izabranike Hrvoja Horvata u Tokio bi vodila svaka pobjeda Francuske, remi ili pobjeda Portugala s više od sedam golova razlike. Pobjeda Portugala od jednog do šest golova razlike u Tokio vodi Francusku i Portugal, a Hrvatska će prvi put nakon 2000. ostati doma.