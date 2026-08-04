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VELIKO POJAČANJE

Portugalski čarobnjak stigao je u Real pa se naklonio maestru: 'Luka mi je uzor i van terena'

Piše Jakov Drobnjak,
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Portugalski čarobnjak stigao je u Real pa se naklonio maestru: 'Luka mi je uzor i van terena'
Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
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Kad me Real Madrid pozvao, nisam dvaput razmišljao. Nakon što sam toliko puta igrao protiv Reala, onda tek možete zamisliti koliko je sjajno biti ovdje, koliko je Bernabéu impozantan, rekao je Bernardo Silva

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Bernardo Silva (31) odradio je prvi trening kao igrač Real Madrida. Portugalac je stigao kao jedno od brojnih pojačanja ovo ljeto, a za španjolsku Marcu dao intervju u kojem se osvrnuo na klub, Josea Mourinha te svoje idole koji su igrali za "kraljeve", a spomenuo je i Luku Modrića.

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Foto: Kevin Sousa/REUTERS

- Ovo je poseban trenutak i presretan sam što sam ovdje. O klubu ne treba trošiti riječi, njegova povijest govori sve. Veselim se početku rada. Želim pomoći momčadi da nastavi pobjeđivati, jer to je ono što ovaj klub najbolje radi. Ovdje sam da dam svoj doprinos i nastavim pobjednički niz - rekao je Silva.

Silva je protiv Mourinha do sada igrao nekoliko puta.

- Dosad smo bili na suprotnim stranama, a sada smo u istoj momčadi. Mourinho je trener koji jako puno znači za portugalski nogomet. Pratili smo njegove ekipe još kao djeca, on je uvijek promovirao Portugal na najvišoj razini. Sretan sam što ću imati priliku raditi s njim i učiti od njega. Vrijedno radim, uvijek se trudim učiniti one oko sebe boljim. Uvijek se trudim biti dostupan na nekoliko pozicija kako bih pomogao momčadi . Mogu se uklopiti na mnoga mjesta i bit ću spreman za sve što Real Madridu zatreba - rekao je Silva.

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Foto: IMAGO/Joeran Steinsiek/IMAGOSPOR

Osvrnuo se na poziv Reala te na svoje idole.

- Kad me Real Madrid pozvao, nisam dvaput razmišljao. Nakon što sam toliko puta igrao protiv Reala, onda tek možete zamisliti koliko je sjajno biti ovdje, koliko je Bernabéu impozantan. Biti blizu obitelji, vrlo blizu Portugala, u vrlo sličnoj kulturi, pomaže. Ali san o igranju za najbolji klub u povijesti nogometa je privilegija - rekao je pa dodao:

- Imam nekoliko idola. Zidane je definitivno jedan od njih, zatim Rui Costa, zbog Benfice i reprezentacije, te Modrić, koji mi je velik uzor i primjer na terenu i izvan njega. Zidane je vjerojatno u pet najboljih igrača svih vremena. Igrao je na sličnoj poziciji kao i ja pa sam kao dijete pratio svaki njegov pokret i način na koji je kontrolirao loptu.

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