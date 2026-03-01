RIJEKA - LOKOMOTIVA 2-0 Riječani su na Rujevici pobijedili Lokomotivu 2-0. Portugalac Dantas potvrdio je klasu. Već je na sedam golova ove sezone, a ima i osam asistencija. A došao je ljetos besplatno...
KOMENTAR PLUS+
Portugalski fantazist Dantas možda je i najveće pojačanje nekog našeg kluba ove sezone
Čitanje članka: 1 min
Iza Rijeke je tjedan iz snova. Ponos Kvarnera prvo je u uzvratnoj utakmici play-offa za osminu finala Konferencijske lige pobijedio Omoniju 3-1 i s ukupnih 4-1 prošao dalje, a u nedjelju je u 24. kolu HNL-a na Rujevici pala i Lokomotiva 2-0.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku