Portugalski fantazist Dantas možda je i najveće pojačanje nekog našeg kluba ove sezone

Piše Mato Galić,
Čitanje članka: 1 min
Rijeka: Rijeka i Lokomotiva sastali se u 24. kolu HNL-a | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

RIJEKA - LOKOMOTIVA 2-0 Riječani su na Rujevici pobijedili Lokomotivu 2-0. Portugalac Dantas potvrdio je klasu. Već je na sedam golova ove sezone, a ima i osam asistencija. A došao je ljetos besplatno...

Iza Rijeke je tjedan iz snova. Ponos Kvarnera prvo je u uzvratnoj utakmici play-offa za osminu finala Konferencijske lige pobijedio Omoniju 3-1 i s ukupnih 4-1 prošao dalje, a u nedjelju je u 24. kolu HNL-a na Rujevici pala i Lokomotiva 2-0.

