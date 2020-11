- Odlu\u010dio je da je vrijeme da idemo u krevet. Kada sam skinula njegove bokserice vidjela sam najmanji penis u \u017eivotu. Imao je mikropenis. Da sam htjela da mu masturbiram, trebala sam pincetu, mikroskop i GPS - otkrila je Mari i nasmijala sve.

<p><strong>Mari Cielo Pajare</strong> je Španjolka koja sebe opisuje kao književnicu i glumicu, a tijekom života se okušala i u filmovima za odrasle. Kako to sve ne bi prošlo nezabilježeno, Mari je to sažela u knjizi koju je nazvala 'Memoari jedne ku*ve', a u njoj je ispričala detalje iz svog poslovnog života. </p><p>Dotaknula se i privatnog života te opisala neke događaje koji su joj ostali u sjećanju, a to je pobliže opisala za španjolski Diez Minutos. Atraktivna Španjolka otkrila je kako je spavala s jednim portugalskim nogometašem, ali nije ju previše oduševio. Štoviše, njegov 'alat' opisala je kao izgubljeni crv u prašumi Amazone.</p><p>- Odlučio je da je vrijeme da idemo u krevet. Kada sam skinula njegove bokserice vidjela sam najmanji penis u životu. Imao je mikropenis. Da sam htjela da mu masturbiram, trebala sam pincetu, mikroskop i GPS - otkrila je Mari i nasmijala sve.</p><p>Identitet dotičnog nogometaša nije htjela otkriti jer mu, kako kaže, ne želi uništiti život. </p><p>- Neću nikad reći tko je u pitanju jer mu ne želim upropastiti život. Imali smo nekoliko puta odnose, ima impresivne mišiće, leđa i trbušnjake, ali kada je skinuo bokserice, bila sam šokirana. Bio je tako mali, kao izgubljeni crv u prašumi Amazona - istaknula je ona. </p><p>I ostavila španjolske medije u neizvjesnosti, a oni su se odmah bacili na posao kako bi saznali o kome je riječ. A njezin opis odmah ih je asocirao na jednu zvijezdu...</p>