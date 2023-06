Poruka navijača: Luka, ostani, čeka te EP na domaćem terenu!

Luka Modrić (37) postao je u nedjelju peti Europljanin s najviše reprezentativnih nastupa u povijesti. Utakmica protiv Španjolske bila mu je 166. u dresu "vatrenih", čime se izjednačio s Latvijcem Vitalijsom Astafjevsom.

Od aktivnih igrača više ima samo Cristiano Ronaldo (38), koji bi u utorak trebao nastupiti okrugli 200. put, a ispred njega su Sergio Ramos (180), Gigi Buffon (180) i Iker Casillas (167).

Mnogi ne žele da karijera najboljeg nogometaša u povijesti hrvatske reprezentacije ne stane na izgubljenom finalu Lige nacija, već da povede selekciju na putu prema naslovu europskog prvaka u Njemačkoj iduće ljeto. Pokazali su to i navijači.

"Ostani tu, tu je tvoja mati! Ostani tu, još će sunce sjati! Ostani tu, snove čuvaj samo za nju, ostani tu", pjevalo je oko 35.000 hrvatskih navijača u 10. minuti finala na De Kuipu.

Modrić još nije javnosti obznanio svoju odluku o nastavku ili kraju reprezentativne karijere, a ljudi iz njegova kruga potvrdili su nam da će posljednji valcer zaplesati u Njemačkoj.

Klub navijača hrvatske nogometne reprezentacije "Mi Hrvati" objavio je na društvenim mrežama posebnu poruku kapetanu "vatrenih" uz stihove pjesme "Hrvatska zastava".

"PORUKA KAPETANU LUKI ! 🏆🇭🇷

Lukaaaa ostaniii mi smo na te ponosni !

Čeka te još Euro na domaćem terenu u Njemačkoj....Ostani tu snooove čuuuvaj samo za nju jer:

Nije to obična tkanina srce mi ko najveća planina....Mi sanjamo još jedan šampionski doček našeg Kapetana Modrića LUKE i hrabrih VATRENIH.

Sanjamo baklju u tvojoj ruci i medalju oko vrata....

Kapetane ostani tu! Nije to obična zastava!🇭🇷

Za sve do sada ti HVALA !"