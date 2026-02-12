Poruka Trumpu s najvišeg postolja: 'Mrze vidjeti dvije woke ku*e kako pobjeđuju!'

Samo dva dana nakon što je s američkom reprezentacijom osvojila zlatnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, umjetnička klizačica Amber Glenn poslala je oštru i izravnu poruku svojim kritičarima. Nakon što se zbog govora mržnje i prijetnji privremeno povukla s društvenih mreža, vratila se u velikom stilu – zlatom oko vrata i objavom na TikToku koja je ponovno uzburkala američku javnost, piše New York Post.

Glenn je objavila video u kojem ona i njezina kolegica iz reprezentacije Alysa Liu poziraju s tek osvojenim medaljama, a sve je popratila provokativnim opisom: "Mrze vidjeti dvije 'woke' kuje kako pobjeđuju".

Time je izravno ciljala na konzervativne kritičare koji su je napali nakon što je na konferenciji za medije uoči Igara otvoreno kritizirala administraciju predsjednika Donalda Trumpa.

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Various Training Sessions - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 05, 2026 Amber Glenn of United States during training REUTERS/Amanda Perobelli | Foto: Amanda Perobelli

Zlato kao najbolji odgovor na mržnju

Američka reprezentacija u umjetničkom klizanju osvojila je zlato u ekipnom natjecanju u nevjerojatno napetoj završnici, pobijedivši Japan za samo jedan bod. Amber Glenn, koja je nastupila u slobodnom programu za žene, završila je kao treća i tako donijela ključnih osam bodova svojoj ekipi. Pobjedom je postala prva otvoreno queer žena koja je za Sjedinjene Države osvojila olimpijsko zlato u umjetničkom klizanju. Međutim, njezin put do postolja bio je popraćen kontroverzama koje je sama potaknula. Nekoliko dana ranije, na konferenciji za medije, Glenn je govorila o teškom položaju LGBTQ+ zajednice pod trenutnom američkom administracijom.

​- Bilo je ovo teško vrijeme za LGBTQ+ zajednicu. Nije prvi put da se moramo okupiti i boriti za svoja ljudska prava. Sada to ne utječe samo na queer zajednicu, već i na mnoge druge, i mislim da smo se u stanju podržati na način na koji prije nismo morali, što nas je učinilo mnogo jačima - izjavila je tada.

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Team Event - Women Single Skating - Free Skating - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 08, 2026. Amber Glenn of United States performs during the women's single free skating REUTERS/Yara Nardi | Foto: Yara Nardi

Njezine su izjave izazvale lavinu bijesa na društvenim mrežama, a klizačica je otkrila da je primila "zastrašujuću količinu mržnje i prijetnji" zbog korištenja slobode govora.

To ju je natjeralo da se privremeno povuče s interneta kako bi sačuvala mentalno zdravlje uoči natjecanja.

Milano Cortina 2026 Olympics - Figure Skating - Team Event - Victory Ceremony - Milano Ice Skating Arena, Milan, Italy - February 08, 2026. Gold medallist's Alysa Liu and Amber Glenn of United States celebrate after winning the Team Event REUTERS/Yara Nardi | Foto: Yara Nardi

Što zapravo znači biti 'woke'?

Nakon trijumfa u Milanu, Glenn je odlučila da više neće šutjeti. U komentaru ispod svoje viralne objave na TikToku, pojasnila je što za nju znači pogrdni termin "woke", koji joj desničarski kritičari neprestano pripisuju.

"Ako 'Woke' znači da ljudi koriste svoje platforme kako bi se zalagali za marginalizirane zajednice u zemlji koju aktivno predstavljaju... Onda da, naravno?", napisala je Glenn.

Njezina poruka dolazi u vrijeme dubokih podjela u američkom društvu, gdje se od sportaša sve češće očekuje da se suzdrže od političkih komentara. Slučaj Amber Glenn nije usamljen.

Slične kritike doživjeli su i njezini kolege iz olimpijskog tima, poput freestyle skijaša Huntera Hessa, koji je izjavio da ima "pomiješane osjećaje" dok predstavlja SAD, što je razbjesnilo dio javnosti i potaknulo pozive na bojkot Igara.

Aktivizam Amber Glenn i Alyse Liu, koja je na svom Instagram profilu promijenila zamjenice u "ona/oni" (she/they), ima i konkretnu pozadinu. Njihova javna potpora LGBTQ+ zajednici dolazi nakon što je Američki klizački savez, pod pritiskom Trumpove administracije, u listopadu 2025. godine zabranio transrodnim sportašima natjecanje u kategoriji koju sami odaberu.

Ta je odluka zamijenila prethodnu, inkluzivnu politiku iz 2016. i izazvala oštre kritike unutar sporta.

Glenn je i ranije bila glasna zagovornica prava transrodnih osoba u klizanju, ističući da je to "sport u kojem svatko zaslužuje uživati i izražavati se, bez obzira na rodni identitet".

