Posjetili smo kultni Mugello: Hrvat Sandro u limenoj jurilici od 640 'konja' pomeo Ferrari

Blizu prekrasnog jezera Lago di Toscana, među obroncima i dolinama jedne od najljepših talijanskih pokrajina, smjestila se legendarna trkaća staza - Mugello. Naširoko poznata po spektaklu na motorima, u nedjelju je bila domaćin "zvijerima", automobilima s više od 600 konjskih snaga, nevjerojatne brzine, čiji zvuk i dva dana kasnije odzvanja u ušima oduševljenih gledatelja.

Na Mugellu se vozila zadnja utrka izdržljivosti Italian GT Championshipa, a među samom elitom auto-moto sporta bio je i hrvatski adut, Sandro Mur.

Mur je član ASR momčadi, a vozi moćnog Lamborghini Huracana GT3 EVO2. Auto je točno onakav kakav mu je i logo na samom vrhu haube. Snažan kao bik, robustan, a s prvim pogledom na njega u navijaču se budi poštovanje. Iznutra je osiguran "kavezom", kako bi vozač bio što mirniji i lakše se fokusirao na utrku, napravljen je od karbona kako bi bio što lakši, a pokreće ga nevjerojatna snaga.

Čak 640 "konja" zbijeno je u stražnji dio Huracana s ekstremno snažnim V10 motorom. Maksimalna brzina mu je 280 km na sat, a zvuk koji proizvodi zapravo je nemoguće opisati riječima. Na tren prede poput mačke, a samo nekoliko sekundi kasnije riče kao bijesni lav. Srpski vozač Miloš Pavlović rekao je da je ovaj auto sami vrh piramide u ovoj kategoriji te da je pravi gušt biti za volanom. Vrijednost ovakvog auta je blizu 400.000 eura.

- Ove klase automobila i same utrke sve više rastu u trkaćim krugovima i sve više vozača Formule 1 dolazi voziti GT utrke. Jako je dinamično, ima puno prestizanja i stvarno popularnost raste. Što se tiče utrke, traje tri sata te se moji kolege i ja izmjenjujemo otprilike svakih pola sata - rekao nam je Mur uoči utrke.

Dva sata prije početka Mur i njegovi kolege vježbali su ulaz i izlaz iz auta. Kako je Mur kasnije naglasio, jako bitna stavka u svakoj utrci, a uz osmijeh je i rekao kako baš na tome moraju raditi. Naime, kada dođe do zamjene, vozač iz auta mora izaći u najkraćem mogućem roku, što nije nimalo jednostavno jer se treba doslovno provući kroz uski okvir i odvezati sve zaštitne pojaseve.

Trener mjeri vrijeme, a trojac iz Huracana s brojem 32 leti po boksu kako bi što prije napravili izmjenu. Nesvakidašnji prizor koji je svima okupljenima u garaži mamio osmijeh na lice uz stalno bodrenje vozača. Trening je uspješno odrađen, šef je kimnuo glavom i mehaničari su mogli do kraja završiti pripremu auta.

- Mi smo ovdje jedna velika obitelj i kad dođe trkački vikend, mi uživamo u ovome. Nije odmor, ali uživanje svakako je - rekao je Murov kolega Pavlović.

Nešto prije službenog početka utrke, koja je počela u 14.30 sati, auti su stavljeni na kotače i krenuli su u krug zagrijavanja, a buka je postajala sve veća. Jato novinara i navijača opkolilo je aute koji su stali na mjesta za početak, moćne zvijeri prolaze među ljude i zaobilaze ih te je na stazi nastala prava gužva.

Mur se pozdravlja s kolegom koji kreće u utrku te odlazi u boks, a za njim je krenuo i sav onaj svijet koji je bljeskovima aparata i mobitela osvjetljavao blistave karoserije prekrasnih Ferrarija, Porschea, Audija, Lamborghinija i svih ostalih svjetski poznatih proizvođača. Sve je spremno za spektakl.

- Kažu da se treba fokusirati samo na sebe, ali vjerujte, kad u retrovizoru vidite auto koji s 200 juri prema vama, nije vam svejedno. Trku, u principu, vozite sami protiv sebe, ali ja sam tek započeo svoj put ovdje te je meni nekad teško ostati fokusiran. Jedna greška znači da ste završili na šljunku i to je kraj za vas i za vaš tim, sponzore... Treba imati dobar osjećaj za prostor. Kad trka krene, to je survival mode, 55 automobila na gridu i svi se bore za opstanak, a ja pokušavam izbacivati te loše misli iz glave i fokusirati se na sebe - objasnio je Mur, vidno znojan od adrenalina i treninga.

Zeleno svijetlo se upalilo i šou je krenuo. Mobiteli razdraganih navijača pune se snimkama jurilica koje lete pored tribina. Nakon 30 minuta Mur ulazi u Huracan, a nekoliko hrvatskih navijača kreće vikati "ajmo, imaš ih"!", pa je tenzija još narasla. Ipak, dogodilo se nešto što nitko ni u snu nije očekivao na utrci.

Pojavila se žuta zastava te su vozači vozili iza safety cara, ali onda nastaje muk na tribinama. "Bandiera rossa!" čuje se s razglasa i u zraku se zavijorila crvena zastava. Prekid trke, nešto je čudno u zraku. Ulaskom u boks saznaje se da je izletio šaht iz staze te da je nastala ogromna rupa na sred ceste. Svi su bili u šoku te su radnici sat i pol varili novi šaht kako bi se trka nastavila. Nakon što je sve krenulo, Mur je nastavio dalje, ali po izlasku iz auta nakon izmjene nije bio previše zadovoljan.

- Čudno mi je kontrolirati auto, nešto nije kako treba - rekao je Mur i tražio koncentraciju za sljedeći svoj ulazak u auto.

Odlučeno je da on završava utrku, a odmor mu je zaista donio dovoljno koncentracije i krenula je rapsodija. Namjestio je svoj Casio Edifice sat, neizostavan i izrazito pouzdan suputnik hrvatskog vozača, spustio vizir i krenuo u "odlučujući boj". Njegov kolega u drugom autu lovio je postolje, a Mur je radio sve kako bi se to ostvarilo. Huracan ga je počeo slušati, sjajno je odrađivao zavoje, jurio pored suparnika i ušao u bitku s Ferrarijem koji je lovio njegovog kolegu. Mur je sjajno odvozio kraj utrke, u svakom pogledu zaustavio Ferrari da ugrozi kolegu i na kraju uzdignute brade završio utrku. To je to! ASR ima postolje, a Mur završava na šestom mjestu u AM klasi i slavlje je moglo početi.

Priča koja je nakon svih velikih drama i preokreta dobila sretan kraj. ASR je stigao do postolja, Mur je sam sebi, ali i svima ostalima pokazao da je na pravom putu da ostvari san svakog vozača, a to je nastup na utrci 24 sata Le Mansa.

Utrka koja predstavlja krunu za vozače utrka izdržljivosti i gdje se nadamo da ćemo Mura uskoro i gledati. Na sjajnom je putu, a svi njegovi kolege i trener jako su zadovoljni njegovim napretkom. Podloga je spremna, iskustvo se skuplja, a sezona se nastavlja na Tajlandu gdje ćemo budnim okom pratiti kako napreduje sjajni hrvatski vozač u nastavku svoje karijere.

