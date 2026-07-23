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NAPETA ZAVRŠNICA

Posljednja prilika za finale: PRO 3x3 Tour turnir stiže na Poljanu

Piše 24sata,
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Posljednja prilika za finale: PRO 3x3 Tour turnir stiže na Poljanu
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Foto: PRO 3x3 Tour
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Poseban ulog donosi i završni turnir u Novalji jer će njegov pobjednik izboriti izravan plasman na prestižni FIBA 3×3 Challenger u španjolskom Mataróu.

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Nakon osam uzbudljivih postaja diljem Hrvatske, PRO 3×3 Tour driven by Opel ulazi u samu završnicu. Deveti, ujedno i posljednji kvalifikacijski turnir ovogodišnje turneje održat će se 24. i 25. srpnja na Poljani u Šibeniku.

Najboljim hrvatskim i inozemnim 3x3 ekipama turnir donosi posljednju priliku za plasman na veliko finale PRO 3×3 Toura, koje će se održati 31. srpnja i 1. kolovoza u Novalji.

Dosadašnji pobjednici kvalifikacijskih turnira već su osigurali svoje mjesto u završnici, a posljednji finalist bit će poznat upravo nakon raspleta na Poljani. U Novalji će se okupiti pobjednici svih ovosezonskih turnira, gdje će odlučivati o naslovu ukupnog pobjednika PRO 3×3 Toura 2026.

Poseban ulog donosi i završni turnir u Novalji jer će njegov pobjednik izboriti izravan plasman na prestižni FIBA 3×3 Challenger u španjolskom Mataróu.

Foto: PRO 3x3 Tour

Prvi dan turnira, u petak 24. srpnja, rezerviran je za utakmice seniorske Elite kategorije, dok subota donosi završnicu natjecanja u ovoj kategoriji te susrete u kategorijama U-19 i žene.

Uz natjecateljski dio, organizatori su pripremili i bogat popratni program. Tradicionalni Kid's Day ponovno je namijenjen najmlađim ljubiteljima košarke, koji će kroz edukativne i zabavne sadržaje imati priliku upoznati 3×3 košarku. Za atraktivan program pobrinut će se i svjetski poznata akrobatska skupina Dunking Devils, čiji su nastupi i zakucavanja uz pomoć trampolina već godinama jedan od zaštitnih znakova PRO 3×3 Toura.

PRO 3×3 Tour driven by Opel organizira Udruga PRO 3×3 uz podršku Ministarstva turizma i sporta Republike Hrvatske te u suradnji s Turističkom zajednicom grada Šibenika, Gradom Šibenikom i Šibensko-kninskom županijom.

Sve utakmice bit će izravno prenošene na programu Sport Kluba Hrvatska.

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