Posljednja utakmica u sezoni bit će posebna za Futsal Dinamo. Održat će humanitarnu akciju

PLAVI SVETI NIKOLA

Piše Luka Tunjić,
Foto: futsal dinamo

Ulaznice za susret između Futsal Dinama i Futsal Istre mogu se kupiti putem platforme CoreEvent, u Bad Blue Boys Fan Shopu, u Caffe baru Jet Star, a bit će dostupne i na blagajni KC Dražen Petrović u nedjelju

Pred Futsal Dinamom je posljednja domaća utakmica u 2025. godini. U nedjelju, 14. prosinca u 17 sati u KC Dražen Petrović dolazi Futsal Istra. Plavi su prvi dio aktualne sezone odradili spektakularno jer u Zagrebu znaju isključivo za pobjede. Bilo u prvenstvu, bilo u Kupu, Dinamo nije dopuštao da pobjeda izmakne u svih pet domaćih utakmica. A na isti način Zagrepčani žele završiti godinu na domaćem terenu.

No, nedjeljna utakmica u Draženovom domu, osim što je posljednja u godini, imat će i humanitarni karakter. Ona je dio Dinamove akcije Plavi sveti Nikola kojom se želi pomoći onima kojima je potrebno.

Foto: futsal dinamo

I ove godine, sva prikupljena sredstva ići će Judo klubu osoba s invaliditetom "Fuji“ iz Velike Gorice. Plavi će sredstva za prijatelje iz "Fujija“ prikupljati aukcijom unikatnih dresova koje će prvotimci Dinama nositi upravo na nedjeljnoj utakmici protiv Futsal Istre, a u planu je još nekoliko akcija.

A baš kao što i ime akcije govori, na utakmicu stiže i Plavi sveti Nikola koji će razveseliti sve najmlađe navijače poklon-paketima. Futsal Dinamo već devetu godinu organizira ovu veliku humanitarnu akciju, a ovo izdanje organiziraju u suradnji s Dinamovom zakladom Nema predaje.

Foto: futsal dinamo

Ulaznice za susret između Futsal Dinama i Futsal Istre mogu se kupiti putem platforme CoreEvent, u Bad Blue Boys Fan Shopu (Preradovićeva 22), u Caffe baru Jet Star (Trg Ivana Kukuljevića 5), a bit će dostupne i na blagajni KC Dražen Petrović u nedjelju. Cijena ulaznice iznosi 7 eura, dok je cijena za članove Futsal Dinama 5 eura (isključivo putem CoreEventa). Ulaz je slobodan za sve navijače rođene 2014. i mlađe.

