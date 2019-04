Posljednji ples prvaka! Wade i Nowitzki otišli u mirovinu...

NBA liga ispratila je dvojicu kraljeva u beskonačnost. Dwayne Wade i Dirk Nowitzki otplesali su posljednje plesove u svojim košarkaškim domovima u jednoj od najemotivnijih noći u njihovim karijerama.

To su igrači zbog koji su se generacije i generacije djece zaljubile u košarku, budili se po noći da gledaju što majstori košarke imaju za ponuditi.

Veliki Dwayne Wade, princ Miamija, karijeru je završio na gospodski način, onako kako je igrao cijeli život. Utrpao je 30 koševa Sixersima i vratio nas nekoliko godina u nazad. Napravio je to kao od šale, kao da ima dvadeset i nešto godina i kao da je velika budućnost pred njim, uopće nije izgledalo na čovjeka koji odlazi u mirovinu.

Flash je definitivno obilježio jednu košarkašku eru, odveo je Miami do tri naslova i bio je dio nevjerojatne momčadi s Boshom i Jamesom u sastavu. Liga ga je upoznala 2003. godine na jednom od najvećih draftova u povijesti, u najjaču košarku svijeta ušao je zajedno s LeBron Jamesom, Carmelom Anthonyjem, Darkom Miličićem...

Prvi koraci su bili malo lakšeg hoda, uigravao se s novim suigračima i pronalazio ravi ritam, sve dok ga liga nije upoznala 2006. godine. Miami, tada predvođen najvećim, ali doslovno, centrom svih vremena Shaquilleom O'Nealom stigao je do finala istočne konferencije. Bila je to bitka na goli život protiv Chicago Bullsa, tko preživi - pričat će.

A Flash je to itekako preživio unatoč ozljedama koje su ga mučile. Gripa, ozljeda kuka, problemi s koljenom, nema s čime se nije Wade borio u petoj utakmici finala, a onda je pokazao svoju magiju. Utrpao je 15 koševa od posljednjih 28 svoje momčadi i utabao put Miamiju do finala. U sljedećoj utakmici samo je dokrajčio Bullse koji su u čudu gledali eksplozivnog Wadea kako se igra s njima u reketu sa svojim laganim prodorima. To je toliko gospodski i lagano izgledalo kada on napravi da smo svi pomislili da i mi to možemo.

A onda u finalu show program! Miami je igrao upravo protiv Dallasa i Dirka Nowitzkog. Na jednoj strani Dwayne Wade, Alonzo Mourning, Gary Payton, Shaquille O'Neal, a na drugoj Nowitzki, Jason Terry, Josh Howard. Ma finale za sjesti udobno u fotelju i vidjeti što košarkaški mađioničari imaju za ponuditi.

A Wade je u tih šest utakmica itekako pokazao da ima što za ponuditi. Miami je prve dvije utakmice izgubio, a onda je krenuo Flah show. Prodori kao od šale, trice zatvorenih očiju, maltretiranje protivničkih igrača sa svojim fintama, i Miami je preokrenuo seriju i sa 4-2 osvojio naslov! Wade je, naravno, osvojio titulu MVP-a, a imao nevjerojatan prosjek od 34,7 koševa po utakmici! Bila je to jedna od najboljih individualnih izvedbi u povijesti finala i turbulentna sezona puna ozljeda, no upornost i njegova klasa su pokazali da se 'zvijer' stvara na Floridi.

Nakon te sezone, raspala se momčad Miamija, neki su se umirovili, a neki otišli u druge klubove. Čekao se novi Dream Team, i dočekao se. LeBron James, kao najbolji igrač svijeta, stigao je 2010. godine u Miami s ciljem stvaranja mega momčadi uz Chrisa Bosha i velikog Dwaynea. To su i uspjeli, igrali su četiri finala zaredom.

Prvo finale stiglo je 2011. godine protiv Dallasa, no udarili su glavom od zid. Mavericksi su predvođeni najvećim Europljaninom svih vremena Dirkom Nowitzkim demonstrirali momčadsku košarku i potpuno uništili obranom velikog kralja. Wade i James bili su nemoćni, a na kraju je Nowitzki stigao i do jedinog naslova pobijedivši u ukupnoj seriji sa 4-2. Dirk je bio proglašen najboljim igračem finala s prosjekom od 26 koševa po utakmici.

Bilo je to jedno od najluđih finala u povijesti, a Mavericksi su u sastavu s Kiddom, Stojakovićem, Terryjem, Chandlerom stigli do velikog iznenađenja. Kvaliteta je apsolutno bila na strani Miamija koji je stvorio mega momčad, ali kemija i sjajna obrana su ovaj put presudile. Wade je tada dao sve od sebe, no James je bio potpuno ugašen i imao je prosjek od 17 poena u toj seriji.

No ta godina bila je samo uvod u ono što slijedi. Miami je 2012. protutnjao do finala gdje su igrali protiv Oklahome, a tamo su demonstrirali svoju silu i razbili mlade Thundere predvođene Durantom, Westbrookom, Hardenom. James i Wade igrali su se s novim klincima i pokazali što je klasa te da moraju još puno pahuljica pojesti. Pomeli su ih sa 4-1 i Dwayne je stigao do drugog naslova. Prosječno je zabijao 22 koša po utakmici te potvrdio da su on i LeBron najbolji tandem lige.

To su potvrdili i 2012. kada je Heat stigao i do drugog finala zaredom, jednog od najboljih u povijesti. Spursi su vodili 3-2 u seriji i imali tri poena prednosti pet sekundi prije kraja u šestoj utakmici. No, Ray Allen spakovao im je takvu tricu, koja sigurno i dan danas izbaci iz takta Grega Popovića. U sljedećoj utakmici u Texasu, Miami je opet u završnici stisnuo i pobijedio za drugi naslov zaredom, i posljednji, ispostavit će se, u Jamesovoj vladavini Floridom. Wade je seriju završio s prosjekom od 19 koševa po utakmici.

Miami je i 2014. godine došao do finala, no Spursi su ovaj put ipak bili jači. Pomeli su prvake s 4-1 i zasluženo stigli do naslova. Bilo je to Wadeovo posljednje finale, a danas je imao posljednji ples u cijeloj karijeri.

Trinaest puta All Star igra, jednom MVP finala, tri NBA naslova, jednom najbolji strijelac, 23 tisuće poena. Sva ta postignuća govore sama za sebe i potvrđuju da je Dwayne jedan od najvećih ikada koji je zaigrao košarku. Njegovi potezi ostat će upamćeni zauvijek, a posljednji ples natjerao je mnogima suze niz lice.

Legendo, uživaj u mirovini!

Još jedan kralj je oprostio

Ova večer u NBA ligi pamtit će se godinama, jer je liga ostala bez dva igrača koji će sigurno ostati upamćeni kao jedni od najvećih ikona. Dirk Nowitzki premišljao se cijelu sezonu hoće li u mirovinu, ljubav prema košarci jednostavno je prejaka, no shvatio je da je njegovo najbolje vrijeme ipak prošlo te je to u posljednjoj utakmici Dallasa ove sezone u svojoj dvorani, to i priopćio navijačima.

- Kao što ste mogli očekivati, ovo je moja posljednja domaća utakmica. Bila je ovo luda vožnja s puno uspona i padova, a vi ste stalno bili uz mene i podržavali me. Cijenim to - rekao je veliki Nijemac koji je utrpao 30 poena Phoenixima.