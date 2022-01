Aktualni prvaci NFL-a Tampa Bay Buccaneersi poraženi (30-27) su u polufinalu Nacionalne konferencije od Los Angeles Ramsa, pa legendarni Tom Brady ostaje na sedam osvojenih naslova prvaka. I sada se nameće veliko pitanje, hoće li "najveći ikad" s 44 godine na leđima zaključiti svoju karijeru ili će s Buccaneersima zaplesati još jedno ljeto, krenuti po još jedan Super Bowl.

- Kraj karijere? Ma nisam previše razmišljao o tome, idem dan po dan, vidjet ću gdje će me to dovesti. Iskreno, još uvijek mi je u glavi samo ovaj bolan poraz - odgovorio je poslije utakmice na pitanje američkih novinara Tom Brady.

I doista, nitko ne zna kakvu će odluku donijeti Brady sljedećih dana ili tjedana, pitanje je ima li u njemu motiva za još jedan pohod na Super Bowl.

- Ma tu nema nikakve priče, trebamo ga i sljedeće sezone - poručio je Mike Evans, omiljeni hvatač Toma Bradyja u posljednje dvije sezone.

Tom Brady u kolovozu će napuniti 45. godina, no njegovo je tijelo i dalje u fantastičnom stanju. Ruku, naravno, nećemo ni spominjati. Zanimljivo, Brady je i ove sezone bio daleko najstariji aktivni igrač u NFL-u, a bio je stariji i od četiri trenera (od njih osam) koji su se našli u konferencijskim polufinalima. Matt La Fleur (trener Green Bay Packersa) i Kyle Shanahan (San Francisco 49ers) imaju po 42, Zac Taylor (Cincinnati Bengals) 38, a Sean McVay (Los Angeles Rams) tek 36 godina. A podsjetimo, Brady će u kolovozu napuniti 45?!

Pitanje o odlasku Toma Bradyja u mirovinu postavlja se svaki put još od 2014. godine, a tada je i on sam poručio: "Kada postanem loš, umirovit ću se". A u sljedećim osam godina, Brady je dohvatio još četiri naslova prvaka (s New England Patriotsima 2014., 2016. i 2018., a s Tampa Bay Buccaneersima 2020. godine). Znači, svake druge godine Brady je osvojio Super Bowl, dogodine mu se otvara velika prilika za nastavak niza. I još uvijek nije "loš", daleko od toga...

Tom Brady je i ovu sezonu odradio na MVP razini, u regularnom dijelu predvodio je cijelu ligu po bačenim jardima (5316 jardi) i touchdown dodavanjima (43), dokazao da na ovoj razini može funkcionirati (barem) još godinu dana. Ako ne i nešto dulje od toga. Tom Brady živi kao pravi profesionalac, pazi na prehranu i način života, ozljede ga i dalje zaobilaze u širokom luku.

Tampa Bay Buccaneersi danas nemaju opcije B ili C, njihova jedina opcija za sljedeću sezonu je - Tom Brady. I sve će ovisiti samo o njemu. Najvažniji igrači Tampe, oni Pro Bowl kalibra (Tristan Wirfs, Ali Marpet, Shaquil Barrett), ugovorno su vezani s Bucsima i za sljedeću sezonu, kao i Rob Gronkowski, Donovan Smith, Vita Vea, Mike Evans... što Bradyu nudi sigurnost da će i u poznim godinama njegova momčad biti kandidat za naslov prvaka. I zbog toga će GOAT zaplesati još jedno ljeto, i dalje mladim quarterbackovima pokazati "tko je gazda u kući". No, strpimo se još i do njegove službene odluke...