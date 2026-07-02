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Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL, Reuters
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POSLJEDNJI TANGO U TORONTU Luka i Dalić žele slavlje i prolaz, usput šalju Ronalda u mirovinu

Piše iz Toronta: Tomislav Gabelić,

Gledajući samo statistiku, Portugal je favorit u ogledu s Hrvatskom, no statistika otkriva puno, ali ne i ono bitno, Hrvatska je na zadnja dva Svjetska prvenstva odvojila srebro i broncu, Portugal nije osvojio ništa...

Hrvatska i Portugal najjači su par šesnaestine finala ovog Svjetskog prvenstva. Sudar dviju reprezentacija koje su obilježile nekoliko posljednjih velikih natjecanja bit će ujedno i sudar dvojice nekadašnjih suigrača, Luke Modrića i Cristiana Ronalda, a jednom od njih to će zasigurno biti i posljednja utakmica na svjetskim prvenstvima. Tko zna, u nekom lošem scenariju možda i posljednja za izbornika Dalića. Mi se, naravno, nadamo da će to biti Ronaldo, no povijest i statistika ipak su na strani Portugala. Hrvatska je u deset međusobnih ogleda pobijedila samo jednom, uz dva neodlučena rezultata i čak sedam poraza te gol-razliku 8-19.

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