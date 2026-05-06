Poslušajte komunikaciju iz VAR sobe kod isključenja na Poljudu: 'OK, crveni i korner za Hajduk'

Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec objavio je analizu 33. kola HNL-a i izvukao dvije sporne situacije, po jednu s utakmice Vukovara i Osijeka (1-0) i Hajduka i Varaždina (3-1). U obje su suci postupili pravilno. Priopćenje prenosimo u cijelosti.

Situacija br.1: VUKOVAR 1991 - OSIJEK (64. minuta); potencijalni kazneni udarac. Glavni sudac Duje Strukan, VAR Mario Zebec

Tijekom ubacivanja u domaći kazneni prostor gostujući napadač je pokušao glavom igrati loptom, ali je istu promašio te je ona pala na podlakticu domaćeg braniča br. 35 (Jakov Gurlica). Sudac, smatrajući da kontakt nije kažnjiv, dopustio je nastavak igre. VAR je utvrdio da kontakt ruke i lopte nije kažnjiv iz sljedećih tehničkih razloga:

- putanja lopte bila je potpuno nepredvidiva što je potpuno iznenadilo braniča

- dok je branič skakao, položaj njegove ruke bio je prirodan i blizu tijela.

- Jel ti ovaj bijeli igrao, brzina, neočekivana je lopta - kaže Zebec Strukanu.

- Ništa, igraj - kazao je igračima Strukan.

S obzirom na ova razmatranja odluka suca na terenu je ispravna i potvrđuje tehnički pristup koji je također primijenjen tijekom 17. kola na utakmici Lokomotiva - Hajduk u sličnoj situaciji.

Situacija br. 2: HAJDUK - VARAŽDIN (90 + 1. minuta); gruba igra. Glavni sudac Patrik Kolarić, VAR Tihomir Pejin

U borbi za loptu branič gostujuće momčadi br. 13 (Mario Mladenovski) startao je na suparničkog igrača klizećim startom ispruženom nogom i otvorenim đonom (kramponima) na bedro obrambenog igrača. Sudac je u prvom zaustavljanju igre opomenuo gostujućeg igrača.

VAR je ispravno preporučio sucu pregled situacije zbog grube igre i potencijalnog isključenja. Sudac je ispravno, na temelju naših tehničkih smjernica, isključio igrača zbog grubog starta nad suparničkim igračem.

- Pozvat ću te na OFR da pogledaš prethodnu situaciju. Reci kad si na OFR-u. Ovo ti je slika, sad ti puštam brzinu - kaže VAR sucac Pejin.

- OK, broj 13 crveni karton i nastavljamo s kornerom za Hajduk - brzo je odlučio Kolarić.

