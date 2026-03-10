Obavijesti

HNS: TO NIJE ZA 11M

Poslušajte komunikaciju VAR-a i suca kod penala za Rijeku: 'Daj mi kameru iza gola, a ne ovu...'

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MAXSport/screenshot

Skandal u nogometnom svijetu! Rijeka pobijedila Vukovar zahvaljujući spornom penalu nakon duge VAR intervencije. HNS kritizirao odluku sudaca

Admiral

Nogometaši Rijeke u nedjelju su pobijedili Vukovar 1-0 penalom Tonija Fruka u 51. minuti nakon duela Vita Čaića i Ante Mateja Jurića u šesnaestercu domaćina i intervencije VAR sobe koja je potrajala više od četiri minute. VAR sudac Ante Čuljak signalizirao je glavnom sucu Igoru Pajaču kako se radilo o faulu u šesnaestercu, on je to gledao iz više kutova i pokazao na bijelu točku.

Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec ocijenio je kako penala nije smjelo biti, pa tako ni Čuljkove intervencije. HNS je objavio i dio komunikacije VAR suca i glavnog suca u kojem se ne razaznaje zašto je Pajač odlučio dosuditi penal.

Transkript donosimo u nastavku:

  • VAR Čuljak: Jesi na OFR-u?
  • glavni Pajač: Da.
  • VAR Čuljak: Pusti mu 50 posto pa ću mu pustiti u punoj brzini. Pusti mu reverse kameru (iz suprotnog kuta, op.a.). 
  • glavni Pajač: Vidjet ćemo.
  • netko s terena: Pustite ga da pogleda.
  • VAR Čuljak: Pusti mu šesticu. I pusti mu...
  • glavni Pajač: Daj mi bolju kameru.
  • VAR Čuljak: Pusti mu, pusti mu... Sedmicu je gledao, jel tako? 
  • glavni Pajač: Da.
  • VAR Čuljak: Reverse je gledao. 
  • glavni Pajač: Daj mi kameru iza gola. 
  • VAR Čuljak: Daj mu sedmicu, evo, iza gola mu daj.
  • glavni Pajač: Ne ovu.
  • VAR Čuljak: Sedmicu mu daj, sedmicu mu daj.
  • glavni Pajač: Tu mi daj kameru.
  • netko s terena: Nemojte više.
  • (- Dobro, ajde stani.)
  • VAR Čuljak: I daj mu četvorku, nek vidi.
  • netko s terena: Čajke ju je izbio špicem.
  • glavni Pajač: Tu mi kameru daj još jedanput.
  • VAR Čuljak: Uspori.
  • netko s terena: Izbio mu je špicem Čajke.

"Duel u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 77 i branič domaćina br. 13 na isti “nogometni” način žele igrati loptom nije prekršaj iz Pravila nogometne igre. Vrlo dobro pozicionirani sudac, potpunog nadzora incidenta, dopustio je nastavak igre. Nakon neopravdane i neutemeljene VAR intervencije u razmatranjima Pravila nogometne igre sudac je pozvan na pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca. Slijedom naših tehničkih smjernica:

-  ⁠potpuno legitimne prirodne nogometne reakcije braniča u želji da igra loptom
-⁠  ⁠vrlo laganog i minornog kontakta koji nije utjecaj na kretanje i izvedbu suparničkog igrača

interpretaciju i prosudbu suca tijekom pregleda snimke smatramo neispravnom odlukom o dosuđivanju kaznenog udarca kao i intervenciju VAR-a, koja inicira dosuđivanje kaznenog udarca, neutemeljenu u smjernicama i VAR Protokolu", objavio je Layec, prenosi HNS.

