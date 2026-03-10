Poslušajte komunikaciju VAR-a i suca kod penala za Rijeku: 'Daj mi kameru iza gola, a ne ovu...'

Nogometaši Rijeke u nedjelju su pobijedili Vukovar 1-0 penalom Tonija Fruka u 51. minuti nakon duela Vita Čaića i Ante Mateja Jurića u šesnaestercu domaćina i intervencije VAR sobe koja je potrajala više od četiri minute. VAR sudac Ante Čuljak signalizirao je glavnom sucu Igoru Pajaču kako se radilo o faulu u šesnaestercu, on je to gledao iz više kutova i pokazao na bijelu točku.

Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec ocijenio je kako penala nije smjelo biti, pa tako ni Čuljkove intervencije. HNS je objavio i dio komunikacije VAR suca i glavnog suca u kojem se ne razaznaje zašto je Pajač odlučio dosuditi penal.

Transkript donosimo u nastavku:

VAR Čuljak : Jesi na OFR-u?

: Jesi na OFR-u? glavni Pajač : Da.

: Da. VAR Čuljak : Pusti mu 50 posto pa ću mu pustiti u punoj brzini. Pusti mu reverse kameru (iz suprotnog kuta, op.a.).

: Pusti mu 50 posto pa ću mu pustiti u punoj brzini. Pusti mu reverse kameru (iz suprotnog kuta, op.a.). glavni Pajač : Vidjet ćemo.

: Vidjet ćemo. netko s terena: Pustite ga da pogleda.

VAR Čuljak : Pusti mu šesticu. I pusti mu...

: Pusti mu šesticu. I pusti mu... glavni Pajač : Daj mi bolju kameru.

: Daj mi bolju kameru. VAR Čuljak : Pusti mu, pusti mu... Sedmicu je gledao, jel tako?

: Pusti mu, pusti mu... Sedmicu je gledao, jel tako? glavni Pajač : Da.

: Da. VAR Čuljak : Reverse je gledao.

: Reverse je gledao. glavni Pajač : Daj mi kameru iza gola.

: Daj mi kameru iza gola. VAR Čuljak : Daj mu sedmicu, evo, iza gola mu daj.

: Daj mu sedmicu, evo, iza gola mu daj. glavni Pajač : Ne ovu.

: Ne ovu. VAR Čuljak : Sedmicu mu daj, sedmicu mu daj.

: Sedmicu mu daj, sedmicu mu daj. glavni Pajač : Tu mi daj kameru.

: Tu mi daj kameru. netko s terena: Nemojte više.

(- Dobro, ajde stani.)

VAR Čuljak : I daj mu četvorku, nek vidi.

: I daj mu četvorku, nek vidi. netko s terena: Čajke ju je izbio špicem.

glavni Pajač : Tu mi kameru daj još jedanput.

: Tu mi kameru daj još jedanput. VAR Čuljak : Uspori.

: Uspori. netko s terena: Izbio mu je špicem Čajke.

"Duel u kaznenom prostoru domaće momčadi kada gostujući napadač br. 77 i branič domaćina br. 13 na isti “nogometni” način žele igrati loptom nije prekršaj iz Pravila nogometne igre. Vrlo dobro pozicionirani sudac, potpunog nadzora incidenta, dopustio je nastavak igre. Nakon neopravdane i neutemeljene VAR intervencije u razmatranjima Pravila nogometne igre sudac je pozvan na pregled snimke zbog potencijalnog kaznenog udarca. Slijedom naših tehničkih smjernica:

- ⁠potpuno legitimne prirodne nogometne reakcije braniča u želji da igra loptom

-⁠ ⁠vrlo laganog i minornog kontakta koji nije utjecaj na kretanje i izvedbu suparničkog igrača

interpretaciju i prosudbu suca tijekom pregleda snimke smatramo neispravnom odlukom o dosuđivanju kaznenog udarca kao i intervenciju VAR-a, koja inicira dosuđivanje kaznenog udarca, neutemeljenu u smjernicama i VAR Protokolu", objavio je Layec, prenosi HNS.