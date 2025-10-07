Poslušajte razgovor suca i VAR sobe kod isključenja na utakmici Hajduka: 'Nije ga vidio, c'mon'

Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija iz prošlog, devetog kola HNL-a među kojima je najviše pažnje privuklo suđenje Zdenka Lovrića na dvoboju Lokomotive i Dinama (2-1). Osim prvog gola Aleksa Stojakovića nakon mogućeg zaleđa i igranja rukom Ivana Nevistića na 30 metara od gola u 30. minuti, koje Layec uopće nije izdvojio ni spomenuo, upitni su bili poništeni gol Lokomotive u 43. minuti i penal zbog Nevistićeva starta na gležanj u 61. minuti, nakon kojega nije bilo kartona. Layec je smatrao da je trebao biti žuti.

Ovako je tekao razgovor Lovrića i VAR suca Ivana Matića kod poništenog gola Lokomotive.

- Zvat ću te na OFR radi mogućeg prekršaja u APP-u.

- Dobro.

- Možda prekršaj u APP-u.

- Prekršaj prije gola. Vidjet ćemo.

- Vidite na kameri. Evo ti mjesto kontakta, sad ću ti vratiti nazad par frameova, na 50 posto. Sad ću ti vratit u full speedu. Pusti mi sad cijelu akciju.

- Sad ću ti pustit cijelu akciju.

- To je isti APP, dobro. Isti APP, isti APP, isti APP, isti APP, gol. Dobro. Poništit ću gol zbog prekršaja.

Ovako je tekao razgovor kod penala za Lokomotivu.

- Zdenko?

- Reci.

- VAR soba ovdje, zvat ću te na OFR radi mogućeg kaznenog udarca.

(govori tehničaru) - Dobro, to mu tako ostavi.

- Evo ti mjesto kontakta, sad ću ti pustiti na 50 posto.

- Ajmo dalje, ajmo dalje, dobro.

- Sad ću ti u full speedu, čekaj, čekaj. U full speedu i onda ćeš dobit s kamere 6.

- Dobro, to je prekršaj, ajmo dalje. Samo da vidim je li crveni.

- Evo, pogledaj.

- Ne. Nije žuti. Po meni to nije DOGSO (denying an obvious goal-scoring opportunity, sprječavanje izgledne situacije za gol, op.a.), samo je penal. Nije ni ovaj uz loptu. Dobro.

- OK, tako je. Trebaš šta još? To je to.

- Ne trebam ništa. Svirat ću kazneni udarac na napadaču.

Sudac Antonio Melnjak imao je dvojbi oko sankcioniranja Vita Čaića u 25. minuti na utakmici Vukovara i Hajduka (0-1) zbog kung-fu udarca u glavu Rokasa Pukštasa. U VAR sobi bio je Ivan Bebek. Evo što se čuje na snimci koju je objavio HNS:

- Žuti, žuti, žuti. Nije ga vidio, došao mu je s leđa. Došao mu je s leđa. Došao mu je s leđa. Ej, ej, ej, c'mon, c'mon, c'mon!

- Ima krvi, ima krvi.

- Može, može doktor.

- Vrati nazad.

- Dobro, daj mi sekundu da iskomuniciram!

- Melnjak. Pozvat ću te na OFR za potencijalni crveni karton, samo čekaj da pripremim. Samo sekundu, samo da pripremim, čekaj. Dobro, vrati mi sad nazad.

- Pusti da provjeri. Ako je crveni, bit će crveni, sve u redu.

- Za mene je čist. Ovo tu je čisto, i onda ćemo pokazati kameru dva jednom i vratit ćeš na ovo. Meli, pozivam te na OFR za potencijalno isključenje zbog grubog prekršaja.

- Samo sekundu, dat ću ti... Znači, ovo ti je point of contact, sad ću ti dat usporeno i dat ću ti još jednu kameru.

- Dobro. Uuu, da da, sve OK. Promijenit ću odluku u crveni karton. Samo, koji je to broj?

- Broj 13.