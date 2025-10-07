Sporne odluke sudaca obilježile su 9. kolo HNL-a! Suđenje Lovrića na utakmici Lokomotive i Dinama, kao i Melnjakov crveni karton Čaiću, izazvali su buru reakcija
Poslušajte razgovor suca i VAR sobe kod isključenja na utakmici Hajduka: 'Nije ga vidio, c'mon'
Šef sudačke organizacije HNS-a Bertrand Layec objavio je analizu spornih situacija iz prošlog, devetog kola HNL-a među kojima je najviše pažnje privuklo suđenje Zdenka Lovrića na dvoboju Lokomotive i Dinama (2-1). Osim prvog gola Aleksa Stojakovića nakon mogućeg zaleđa i igranja rukom Ivana Nevistića na 30 metara od gola u 30. minuti, koje Layec uopće nije izdvojio ni spomenuo, upitni su bili poništeni gol Lokomotive u 43. minuti i penal zbog Nevistićeva starta na gležanj u 61. minuti, nakon kojega nije bilo kartona. Layec je smatrao da je trebao biti žuti.
Ovako je tekao razgovor Lovrića i VAR suca Ivana Matića kod poništenog gola Lokomotive.
- Zvat ću te na OFR radi mogućeg prekršaja u APP-u.
- Dobro.
- Možda prekršaj u APP-u.
- Prekršaj prije gola. Vidjet ćemo.
- Vidite na kameri. Evo ti mjesto kontakta, sad ću ti vratiti nazad par frameova, na 50 posto. Sad ću ti vratit u full speedu. Pusti mi sad cijelu akciju.
- Sad ću ti pustit cijelu akciju.
- To je isti APP, dobro. Isti APP, isti APP, isti APP, isti APP, gol. Dobro. Poništit ću gol zbog prekršaja.
Ovako je tekao razgovor kod penala za Lokomotivu.
- Zdenko?
- Reci.
- VAR soba ovdje, zvat ću te na OFR radi mogućeg kaznenog udarca.
(govori tehničaru) - Dobro, to mu tako ostavi.
- Evo ti mjesto kontakta, sad ću ti pustiti na 50 posto.
- Ajmo dalje, ajmo dalje, dobro.
- Sad ću ti u full speedu, čekaj, čekaj. U full speedu i onda ćeš dobit s kamere 6.
- Dobro, to je prekršaj, ajmo dalje. Samo da vidim je li crveni.
- Evo, pogledaj.
- Ne. Nije žuti. Po meni to nije DOGSO (denying an obvious goal-scoring opportunity, sprječavanje izgledne situacije za gol, op.a.), samo je penal. Nije ni ovaj uz loptu. Dobro.
- OK, tako je. Trebaš šta još? To je to.
- Ne trebam ništa. Svirat ću kazneni udarac na napadaču.
Sudac Antonio Melnjak imao je dvojbi oko sankcioniranja Vita Čaića u 25. minuti na utakmici Vukovara i Hajduka (0-1) zbog kung-fu udarca u glavu Rokasa Pukštasa. U VAR sobi bio je Ivan Bebek. Evo što se čuje na snimci koju je objavio HNS:
- Žuti, žuti, žuti. Nije ga vidio, došao mu je s leđa. Došao mu je s leđa. Došao mu je s leđa. Ej, ej, ej, c'mon, c'mon, c'mon!
- Ima krvi, ima krvi.
- Može, može doktor.
- Vrati nazad.
- Dobro, daj mi sekundu da iskomuniciram!
- Melnjak. Pozvat ću te na OFR za potencijalni crveni karton, samo čekaj da pripremim. Samo sekundu, samo da pripremim, čekaj. Dobro, vrati mi sad nazad.
- Pusti da provjeri. Ako je crveni, bit će crveni, sve u redu.
- Za mene je čist. Ovo tu je čisto, i onda ćemo pokazati kameru dva jednom i vratit ćeš na ovo. Meli, pozivam te na OFR za potencijalno isključenje zbog grubog prekršaja.
- Samo sekundu, dat ću ti... Znači, ovo ti je point of contact, sad ću ti dat usporeno i dat ću ti još jednu kameru.
- Dobro. Uuu, da da, sve OK. Promijenit ću odluku u crveni karton. Samo, koji je to broj?
- Broj 13.
