Postavio rekord lige: Dobio 10 golova, a bio je igrač utakmice

U prvoj ruskoj ligi je četvrtoplasirani Rostov izgubio od Sočija koji je do tada bio blizu zone ispadanja. I to sa velikih 10-1! A heroj utakmice bio je mladi Denis Popov (17) koji je obranio 15 šuteva u okvir gola

<p>Kako je moguće da treći klub ruske lige izgubi 10-1 i to od kluba koji se bori za ostanak?! Moguće je, jer - korona virus. Nevjerojatna utakmica odigrala se u ruskom Sočiju gdje je istoimeni domaćin deklasirao goste, a heroj utakmice bio je - gostujući golman. Da, dobro ste pročitali jer je mladi <strong>Denis Popov </strong>(17) svojim nevjerojatnim obranama sačuvao klub od još većeg poraza te postavio rekord lige od 15 obrana u jednoj utakmici.</p><p>Rostov je nastupio s juniorima jer je njihova cijela prva momčad u karanteni zbog sumnje da su šestorica nogometaša zaražena korona virusom. Kapetan momčadi bio je <strong>Roman Romanov </strong>(19) koji je postao najmlađi strijelac u klupskoj povijesti i treći u povijesti ruske lige, dok je najstariji igrač Rostova imao 19 godina.</p><p>No, nije bilo tuge, momke je pohvalio i predsjednik kluba <strong>Artashes Arutyunyants</strong>.</p><p><i>Nismo u mogućnosti objaviti vezani videozapis zbog ograničenja vezanih uz prava emitiranja na internetu. Video možete pogledati <a href="http://sportklub.hr/Nogomet/Rusija/a113702-VIDEO-Rostov-unisten-s-10-1-a-vratar-igrac-utakmice.html?fbclid=IwAR27MJc3ORE5weUJrVVidZzfFwoXN9ZDQXX9mbnH4N1SA2EyVPaqfgwc7Vg" target="_blank">OVDJE.</a></i></p><p>- Naši mladići su veliki ljudi. To je sve što je važno. Ovi dečki su budućnost našeg kluba.</p><p>Gosti su poveli golom Romanova u trećoj minuti i dobro se držali, Popov je obranio penal, a do poluvremena ja bilo 4-1 za domaće. Do kraja utakmice domaći su zabili još šest golova. Valja istaknuti da je Ruski nogometni savez zamolio Soči da pristanu na odgodu, ali oni to nisu željeli te je utakmica odigrana.</p>