Najgore vijesti: Kapetanu Varaždina pukle tibija i fibula, prošao je gore i od Eduarda!

Arsenal je igrao kod Birminghama 23. veljače 2008., a to gostovanje, samo dva dana prije 25. rođendana, Eduardo da Silva nikad neće zaboraviti. Krvoločni start koji je uništio jednu potencijalno veliku karijeru.

Martin Taylor mesarski je uletio u našeg bivšeg reprezentativca te mu polomio kost fibule uz otvoreno iščašenje gležnja. Fotografije ozlijeđenog Dudua zgrozile su sve.

Eduardo se vratio na teren gotovo godinu dana nakon teške ozljede. Prolazio je kroz pakao terapija, mukotrpnih treninga i stalnog iščekivanja povratka na teren. Nažalost, nešto slično sada čeka i kapetana Varaždina Igora Postonjskog koji se teško ozlijedio na utakmici Osijeka i Varaždina (2-2). Prošao je još gore od Eduarda.

Mijo Caktaš oštro je uklizao sa željom da dođe do lopte, no ušao je u Postonjskog i srušio ga na teren. Nije bilo namjerno, ali je neoprezno. Bolni urlici zaorili su se Gradskim vrtom. Veznjak Varaždina zapomagao je u agoniji dok su gledatelji osječkog stadiona zanijemili.

Postonjski je ležao na travi više od pet minuta, stigla su i kola Hitne pomoći kojima je na koncu i odvezen s terena. Njegova ozljeda nije izgledala tako stravično kao Eduardova, ali pretrpio je velika oštećenja. Kako doznajemo, odmah večeras u Osijeku podvrgnut je operaciji, a pukle su mu tibija i fibula.

I to u najgorem mogućem trenutku. Igrao je nogomet karijere, dirigirao je varaždinskim orkestrom koji je igrao jedan od najljepših nogometa na početku nove sezone HNL-a. No, morat će bez kapetana pred kojim je dugačak oporavak. Nakon ovakve ozljede nezahvalno je prognozirati povratak na teren. I koliko god to teško zvučalo, pitanje je hoće li više ikada zaigrati ozbiljan nogomet.

Peh za pehom veže se za Igora. U veljači 2020. godine doživio je tešku ozljedu kao igrač Intera kada je na susretu protiv Lokomotive pao na lijevu nogu prilikom čega su mu puknuli ligamenti u zglobu. Sada ga čeka novi oporavak, a nadamo se da ćemo ga što prije opet gledati na HNL terenima.

Brz oporavak poželio mu je i Nenad Bjelica.

- Želimo mu brz oporavak. Nažalost, to se događa. Igor je u ovim trenucima igrao najbolji nogomet otkako ga znam. Želim mu brz oporavak i da sve dobro prođe.

Njegovi krikovi i teška ozljeda šokirali su i igrače Varaždina na koje su horor scene itekako utjecale. No, skupili su snage i u čast kapetana otkinuli veliki bod Osijeku.

- Zbog njega smo željeli dati sve od sebe. Teško nam je sada svima. Moram se zahvaliti svima u Osijeku jer učinili su sve da Postonjski odmah večeras bude i operiran. Bit će nam bez njega teško jer on je nama više od igrača - rekao je trener Mario Kovačević.

