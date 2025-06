Potez pravog gospodina: Boban u Dinamu neće primati plaću u prvoj godini mandata!

Zvonimir Boban se prije mjesec i pol dana vratio u svoj Dinamo, a prvog dana lipnja je i službeno postao predsjednik uprave. No, legendarni hrvatski nogometaš je i prije početka funkcije zasukao rukave i krenuo na posao. Počeo je sa slaganjem momčadi za novu sezonu, pronašao je novog trenera, Marija Kovačevića, i započeo preustroj omladinske škole.

Pokretanje videa... 01:22 Dinamo nema nezamjenjivih: Zvonimir Boban čeka finale Kupa pa kreće u veliku čistku... | Video: 24sata/pixsell

Njegov dolazak donio je dimenziju više klubu, malo je takvih autoriteta i ljudi koji imaju nogomet u malom prstu u našem nogometnom svijetu, a navijači Dinama vjeruju da će uspjeti preporoditi klub nakon sezone bez trofeja i vratiti ih na vrh HNL. Sve to znamo, a sada smo doznali da Boban prvih godinu dana mandata neće primati plaću!

Foto: GNK Dinamo

Naime, on već godinama radi kao stručni komentator Lige prvaka za talijanski Sky Sport. Ugovor ga veže još godinu dana, a kako 'modri' u novoj sezoni neće igrati Ligu prvaka, njegove obveze neće se preklapati pa će obje funkcije moći predano obavljati. No, bez obzira na posao stručnog komentatora, Dinamo će mu biti prioritet. Zbog svega toga, kako neslužbeno doznajemo, on je odlučio raditi na volonterskoj bazi, odnosno neće primati nikakvu naknadu za svoj rad kao predsjednik uprave!

Boban ima božanski status među navijačima Dinama, a ovaj potez samo pokazuje koliko mu je stalo do novog posla u Dinamu i koliko mu ovaj klub znači. Malo tko bi se odlučio na ovakvo što, mnogi bi se mogli ugledati na njega. A evo što je legendarni 'vatreni' rekao na početku svog mandata.

GNK Dinamo Zagreb danas slavi rođendan | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Danas je službeno moj prvi radni dan u Dinamu, iako svi znaju da sam već neko vrijeme dio kluba. Zahvaljujem se svima, posebno ljudima iz kluba i navijačima, na ukazanom povjerenju i prilici da se vratim u naš Dinamo. Zajedno ćemo, od Uprave, zaposlenika, Izvršnog odbora, stožera i igrača, raditi na tome da naš klub nastavi njegovati svoje tradicionalne vrijednosti, pokušavajući postići vrhunske rezultate kroz napadački stil igre i razvoj mladih igrača. Pozivam sve navijače i dinamovce da budu uz nas na ovom izazovnom, ali uzbudljivom putu. Osobno se smatram čovjekom Dinamova proljeća te ću napraviti sve da se programske “proljećarske” točke ostvare na najbolji mogući način. Ja sam samo jedan od pravih dinamovaca i veliki je privilegij da mogu raditi u voljenom klubu s kojim sam i u kojem sam odrastao… - kazao je Boban.