Potez za svaku pohvalu! Nakon što je postao heroj, Palaceov golman počastio navijače pićem

Svega nekoliko sati nakon što je bio jedan od junaka u pobjedi Crystal Palacea protiv Liverpoola u engleskom Superkupu, vratar Dean Henderson, još jednom je oduševio navijače "Orlova". Henderson je nakon utakmice ušetao u lokalni pub u kojem se okupljaju navijači Crystal Palacea i počastio sve prisutne. U pub je ušetao s pobjedničkom medaljom oko vrata i kako prenose engleski mediji ostavio konobarima 1.000 funti kako bi svima platio piće. Brojni navijači londonskog kluba iskoristili su trenutak kako bi se fotografirali sa zvijezdom Palacea.

Foto: Matthew Childs

Crystal Palace je u nedjelju na Wembleyju pobijedio Liverpool boljim izvođenjem jedanaesteraca osvojivši engleski Superkup. Liverpool je dva puta vodio golovima Ekitikea (4) i Frimponga (21), no Palace se vraćao u igru preko Matete (17-11m) i Sarra (77). Na koncu su odlučivali jedanaesterci, a Henderson se prometnuo u junaka obranivši udarce MacAllistera i Elliotta, dok je Salah pucao preko gola. U redovima Palacea neprecizni su bili hrvatski branič Borna Sosa i Eze.

Foto: Toby Melville

Za Palace je to bio drugi trofej u 120-godišnjoj klupskoj povijesti, a stigao je manje od tri mjeseca nakon povijesnog prvog trijumfa u FA kupu protiv Manchester Cityja sa 1-0. I u tom susretu je briljirao Henderson obranivši jedanaesterac Omara Marmousha.

- Volim velike trenutke, volim biti pod tim pritiskom. Dva trofeja u tri mjeseca su nevjerojatna. Ove emocije su fantastične - kazao je Henderson nakon utakmice za TNT Sports.

Foto: Matthew Childs

Henderson je bio dijete Manchester Uniteda, ali je veći dio vremena proveo na posudbama (Stockport County, Grimsby Town, Shrewsbury Town, Sheffield United, Nottingham Forest).

U kolovozu 2023. Crystal Palace je otkupio njegov ugovor s Unitedom za 15 milijuna eura.