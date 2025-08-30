Podsjetimo, Vukovar je s Nedićem raskinuo ugovor zbog njegovih praćenja četničkih stranica na Instagramu poput one "Četnici 1941", a on se branio time što je davno zapratio stranicu kada nije znao o čemu je riječ
Potjerani golman iz Vukovara pronašao novi klub! Odlazi u susjedstvo, evo gdje će braniti
Mladi golman Srđan Nedić dospio je u fokus javnosti nakon što ga je Vukovar 1991 potjerao iz kluba zbog toga što je na Instagramu pratio četničke profile ("Četnici 1941"), a sada je pronašao novi klub.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Naime, FK Radnik iz Bijeljine potpisao je ugovor s Nedićem.
"Konkurenciju među stativama u FK Radnik pojačao je Srđan Nedić, mladi i talentirani golman rođen 27. prosinca 2006. godine u Vukovaru. U naš klub dolazi iz NK Vukovar 1991, člana hrvatskog HNL-a, a svoju nogometnu karijeru započeo je u redovima NK Cibalija Vinkovci", napisali su prilikom predstavljanja.
Navedena stranica više nije aktivna i posljednja je objava bila prije 314 tjedana, a Nedić se upravo zbog toga ispričao Vukovaru i branio se time što je davnih dana zapratio takve stranice, dok još nije znao o čemu se radi.
Ipak, Vukovarci nisu imali milosti i raskinuli su ugovor sa srpskim golmanom koji će sreću tražiti i bosanskohercegovačkoj ligi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+