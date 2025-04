Potjeru za NFL zvijezdom pratila je cijela država. Svirepi zločin bacio je ljagu na veliku karijeru

Orenthal James "O. J." Simpson, nekada slavljeni heroj američkog nogometa čiji je život kasnije obilježen kontroverzama i kriminalom, preminuo je 10. travnja 2024. u 76. godini nakon borbe s rakom prostate. Njegova smrt otvorila je poglavlje jedne od najburnijih i najpraćenijih priča u američkoj povijesti, priče o vrtoglavom usponu do statusa ikone i još dramatičnijem padu nakon optužbi za dvostruko ubojstvo. Od milja zvan "The Juice" zbog inicijala i eksplozivne igre, kroz Simpsonov život ispreplitali su se sportski trijumfi, holivudska slava, rasne napetosti i pravne biake koje su zauvijek promijenile njegovu ostavštinu.

Blještavi uspon "The Juicea"

Rođen 1947. u San Franciscu, Simpson je rano pokazao izniman sportski talent. Prevladao je rahitis u djetinjstvu i izrastao u atletsku senzaciju. Nakon igranja na City College of San Francisco, Simpson je prešao na prestižno Sveučilište Južne Kalifornije (USC). Tamo postaje nezaustavljiva sila na terenu. Kao trkač (running back) predvodio je državu u osvojenim jardima dvije godine zaredom. Njegova seniorska sezona 1968. bila je spektakularna, osvojio je Heismanov trofej, najprestižniju nagradu u sveučilišnom američkom nogometu, s tada rekordnom razlikom u glasovima. Njegov dres s brojem 32 USC je kasnije umirovio. Bio je poznat i kao talentirani atletičar, sudjelujući u štafeti koja je srušila svjetski rekord.

Rekordi i slava u NFL-u

Izabran kao prvi pick na NFL draftu 1969. od strane Buffalo Billsa, Simpson je isprva imao problema prilagoditi se profesionalnoj igri. Međutim, pod trenerom Louom Sabanom, "The Juice" je eksplodirao. Godine 1973. postao je prvi igrač u povijesti NFL-a koji je pretrčao više od 2000 jardi u jednoj sezoni (i to u sezoni od samo 14 utakmica), osvojivši nagradu za najkorisnijeg igrača (MVP). Njegov prosjek od 143.1 jarde po utakmici te sezone i danas je rekord. Tijekom svoje 11-godišnje karijere, većinom provedene u Billsima te kratko u San Francisco 49ersima, Simpson je četiri puta bio najbolji trkač lige, šest puta izabran u Pro Bowl te je trčanjem osvojio više od 11.000 jardi. Zbog svojih postignuća primljen je u Kuću slavnih profesionalnog nogometa 1985. godine, u prvoj godini kad je to bilo moguće.

Foto: Photolink/PRESS ASSOCIATION

Zvijezda izvan terena

Simpsonova karizma i popularnost prelazile su granice sporta. Još tijekom igračke karijere počeo se baviti glumom. Pojavio se u nizu filmova i TV serija, uključujući miniseriju "Korijeni" (Roots), filmove "Pakleni toranj" (The Towering Inferno) i "Jarčeva obratnica" (Capricorn One). Najpoznatiji je po ulozi detektiva Nordberga u popularnoj filmskoj trilogiji "Goli pištolj" (The Naked Gun), uz Leslieja Nielsena. Osim glume, bio je i sportski komentator te izuzetno traženo lice za reklame. Njegova dugogodišnja suradnja s rent-a-car tvrtkom Hertz privukla je pozornost širokih masa, a reklame u kojima trči kroz zračne luke učinile su ga jednim od najprepoznatljivijih lica Amerike. Bio je jedan od prvih afroameričkih sportaša koji je postigao takav uspjeh u svijetu marketinga.

Pad u ozloglašenost: Suđenje stoljeća

Sve se promijenilo u lipnju 1994. godine. Njegova bivša supruga Nicole Brown Simpson i njezin prijatelj Ron Goldman pronađeni su brutalno izbodeni ispred njezine kuće u Los Angelesu. Simpson je brzo postao glavni osumnjičenik. Nekoliko dana kasnije, umjesto da se preda policiji kako je dogovoreno, Simpson je bio suvozač u bijelom Ford Broncu koji je vozio njegov prijatelj Al Cowlings. Uslijedila je spora potjera autocestama Los Angelesa koju su uživo prenosile sve velike TV mreže, prekidajući čak i prijenos finala NBA lige. Procjenjuje se da je potjeru pratilo oko 95 milijuna ljudi samo u SAD-u. Simpson se na kraju predao u svojoj vili.

Uslijedilo je suđenje koje je nazvano "suđenjem stoljeća". Trajalo je 11 mjeseci i bilo je medijski spektakl bez presedana, svakodnevno prenošeno na televiziji. Obranu je vodio tim vrhunskih odvjetnika nazvan "Dream Team", predvođen Johnniejem Cochranom, dok su tužiteljstvo predstavljali Marcia Clark i Christopher Darden. Suđenje je ogolilo rasne podjele u Americi. Mnogi Afroamerikanci vjerovali su da je Simpson nevin i da mu policija podmeće (posebno nakon otkrića rasističkih izjava detektiva Marka Fuhrmana), dok je većina bijelaca bila uvjerena u njegovu krivnju.

Ključni trenutak suđenja bio je kad je Simpson u sudnici pokušao navući krvavu rukavicu pronađenu na mjestu zločina, koja mu očito nije pristajala, što je dovelo do Cochranove poznate rečenice: "Ako mu ne pristaje, morate ga osloboditi" ("If it doesn't fit, you must acquit"). U listopadu 1995., porota ga je oslobodila optužbi za ubojstvo.

Foto: Photolink/PRESS ASSOCIATION

Godine nakon presude

Iako oslobođen u kaznenom postupku, Simpsonovi pravni problemi nisu završili. Obitelji Brown i Goldman podnijele su građansku tužbu. Godine 1997., druga porota proglasila je Simpsona odgovornim za smrt Nicole i Rona te mu naložila plaćanje odštete od 33,5 milijuna dolara. Simpson je platio samo manji dio tog iznosa, a dug je s kamatama do njegove smrti narastao na više od 100 milijuna dolara. Kako bi izbjegao plaćanje, preselio se na Floridu, čiji zakoni štite mirovine i nekretnine od zapljene vjerovnika.

Godine 2007., Simpson je ponovno dospio na naslovnice kada je s grupom muškaraca upao u hotelsku sobu u Las Vegasu i pod prijetnjom oružjem oteo sportske memorabilije za koje je tvrdio da su njegove. Godinu kasnije osudili su ga za oružanu pljačku, otmicu i druge točke optužnice na 33 godine zatvora, s mogućnošću uvjetnog otpusta nakon devet godina. Kaznu je služio u saveznom zatvoru u Nevadi. Pušten je na uvjetnu slobodu u listopadu 2017.

O. J. Simpson ostaje jedna od najpolarizirajućih figura američke kulture. Za jedne je bio neponovljivi sportski talent, karizmatična zvijezda čiji je potencijal uništen nepravednim optužbama u sustavu sklonu rasizmu. Za druge je bio ubojica koji je, zahvaljujući slavi i bogatstvu, izbjegao ruku pravde za brutalni zločin. Njegova priča služi kao trajni podsjetnik na složenost slave, pravde i rasnih odnosa u Americi.

Foto: Photolink/PRESS ASSOCIATION