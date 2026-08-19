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Potpredsjednik Fife okrenuo leđa Infantinu: 'Dosta je bilo'

Piše HINA,
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Potpredsjednik Fife okrenuo leđa Infantinu: 'Dosta je bilo'
Foto: Henry Romero
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U pismu upućenom Infantinu Csányi, koji je ujedno i na čelu Mađarskog nogometnog saveza,  izjavio je da je "izgubio povjerenje koje je prethodno imao"

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Mađar Sándor Csányi, jedan od osam potpredsjednika Vijeća Fife, objavio je u srijedu da povlači svoju potporu predsjedniku svjetske nogometne federacije Gianniju Infantinu.  Infantino se našao na udaru kritika nakon svog prijedloga, od kojeg se na kraju odustalo, da se FIFA otvori privatnim ulagačima.

U pismu upućenom Infantinu Csányi, koji je ujedno i na čelu Mađarskog nogometnog saveza,  izjavio je da je "izgubio povjerenje koje je prethodno imao" u predsjednika Fife.

FIFA President Gianni Infantino support for Mexico for the World Cup, in Barranquilla
Foto: Jairo Cassiani

Obrazlažući svoje stajalište, Csányi je naveo "odluke koje služe političkim interesima, a ne interesima nogometa", posebice u vezi sa Svjetskim prvenstvom 2026. godine, te  plan otvaranja organizacije privatnim ulagačima, projekt koji je proveden "u tajnosti, bez obavještavanja Vijeća Fife".

- Kap koja je prelila čašu bila je neočekivana smjena Kevina Lamoura, trećeg najvišeg dužnosnika Fife. Moje uvjerenje da ste sposobni uspješno i učinkovito voditi Fifu, poljuljano je - zaključio je mađarski dužnosnik u svojoj poruci Infantinu.

Fifa je u ponedjeljak objavila odlazak Lamour, glavnog operativnog direktora, dužnosnika koji je nadzirao ključne administrativne sektore poput pravnih poslova, komunikacija i ljudskih potencijala. Bio je jedan od najviših dužnosnika Fife koji su kritizirali Infantinov prijedlog nazivajući ga „projektom jedne osobe”. Infantino se u ožujku 2027. kandidira za novi mandat.

Soccer: FIFA World Cup 2026-International Broadcast Center Grand Opening
Foto: Raymond Carlin III

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