Hrvatska vaterpolska reprezentacija bez ikakvih problema svladali su Sloveniju 20-4. "Barakude" su dominirale, Slovenci su bili nemoćni i to je bilo jedno lagano poslijepodne. Jako veseli agresivna obrana naših igrača
Potpuna dominacija 'Barakuda' u bazenu. Slovenci nisu mjerilo, ali veseli pristup i sjajna obrana
Hrvatska je bez ikakvih problema svladala prvu prepreku na Europskom prvenstvu u vaterpolu. Slovenija je sređena s 'pola gasa', ali jako dominantno, rezultatom 20-4. "Barakude" su pokazale tko je gazda u bazenu i od početka do kraja sve je išlo u jednom smjeru. Jako veseli pristup naših vaterpolista, a obrana bi mogla biti ključ na ovom prvenstvu.
